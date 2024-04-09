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    19:00, 08 Апрель 2024 | GMT +6

    Премьер Госсовета КНР провел встречу с министром финансов США

    Премьер Госсовета КНР, Китай, США, Америка, Джанет Йеллен, Ли Цян
    Фото: Xinhua

    Министр финансов США Джанет Йеллен с 3 по 9 апреля с официальным визитом находится в Китае. Премьер Госсовета КНР Ли Цян провел переговоры с Джанет Йеллен. Стороны обсудили экономические интересы двух стран и укрепление торгового сотрудничества, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    — Поскольку две крупнейшие экономики мира, Китай и США, имеют тесные экономические интересы, то укрепление торгово-экономического сотрудничества имеет большое значение для развития каждого государства и глобального экономического роста, — сказал премьер Госсовета КНР.

    Ли Цян отметил, что обе стороны должны укреплять контакты, чтобы совместно находить пути урегулирования разногласий и сделать китайско-американское экономическое и торговое сотрудничество стабильным, бесперебойным и высокоэффективным, а также создавать больше выгод для предприятий и благ для народов двух стран, а также вносить вклад в развитие мировой экономики.

    Теги:
    Америка Китай Сотрудничество КНР Мировые новости США
    Руслан Сулейменов
    Автор
    Руслан Сулейменов
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