Премьер Госсовета КНР провел встречу с министром финансов США

Министр финансов США Джанет Йеллен с 3 по 9 апреля с официальным визитом находится в Китае. Премьер Госсовета КНР Ли Цян провел переговоры с Джанет Йеллен. Стороны обсудили экономические интересы двух стран и укрепление торгового сотрудничества, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

— Поскольку две крупнейшие экономики мира, Китай и США, имеют тесные экономические интересы, то укрепление торгово-экономического сотрудничества имеет большое значение для развития каждого государства и глобального экономического роста, — сказал премьер Госсовета КНР.

Ли Цян отметил, что обе стороны должны укреплять контакты, чтобы совместно находить пути урегулирования разногласий и сделать китайско-американское экономическое и торговое сотрудничество стабильным, бесперебойным и высокоэффективным, а также создавать больше выгод для предприятий и благ для народов двух стран, а также вносить вклад в развитие мировой экономики.