Путин: Казахстан и Россию связывают практически родственные отношения

Президент России Владимир Путин, подводя итоги государственного визита в Казахстан, заявил, что особую роль в развитии двусторонних отношений играют гуманитарные связи, которые формируют долгосрочное доверие между двумя государствами и народами, передает агентство Kazinform.

— Сохранение близких, добрососедских, практически родственных отношений между двумя государствами и гражданами наших стран имеет первостепенное значение. Это создает на будущее, на длительную историческую перспективу уровень доверия между двумя государствами, — сказал Путин.

Глава российского государства также отметил высокий уровень экономического взаимодействия между Казахстаном и Россией.

— У нас рекордный товарооборот — свыше 20 миллиардов долларов, и он имеет хорошие тенденции к дальнейшему росту, — подчеркнул он.

По словам Путина, переговоры в Астане позволили не только подвести итоги текущего сотрудничества, но и определить дальнейшие ориентиры взаимодействия. В частности, стороны обозначили семь базовых направлений казахстанско-российского сотрудничества.

Ранее Владимир Путин отметил, что Россия остается одним из ведущих торговых партнеров Казахстана.