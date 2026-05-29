Товарооборот стран ЕАЭС достиг $95 млрд — Владимир Путин

Товарооборот между странами Евразийского экономического союза в 2025 году достиг 95 млрд долларов, в то время как расчеты между государствами объединения почти полностью перешли на национальные валюты. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе в Астане, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам Путина, евразийская интеграция приносит практическую выгоду странам-участницам и способствует росту доходов бизнеса, а также повышению уровня жизни населения.

— Устойчивый позитивный характер носит динамика ключевых макроэкономических показателей нашей «пятерки». И это говорит само за себя. Суммарный объем промышленного производства в Евразийском союзе увеличился на 1,6%, сельхозпроизводство на 4,6%, строительство на 4,2%. Наблюдается рост и по большинству отраслей экономики. Товарные потоки между государствами нашего объединения в прошлом году достигли 95 миллиардов долларов. Улучшается структура товарообмена за счет расширения поставок высокотехнологичной продукции и одновременного снижения доли сырьевых товаров, — сообщил он.

Владимир Путин также отметил прогресс в унификации нетарифного регулирования

Он сообщил, что в рамках ЕАЭС продолжается устранение торговых барьеров, унификация правил нетарифного регулирования и гармонизация таможенного законодательства.

— Практически все расчеты между нашими странами осуществляются в национальных валютах. Таким образом, взаимные экспортно-импортные операции надежно защищены от внешнего влияния и негативных тенденций на глобальных рынках. Предпринимаются меры по дальнейшей гармонизации таможенного законодательства стран-участниц. Очередное решение в этой сфере будет согласовано, — сказал Путин.

По его словам, союз также расширяет промышленную кооперацию, развивает импортозамещение и льготное финансирование индустриальных проектов. В настоящее время два совместных проекта уже реализуются, по трем одобрили финансирование, еще 14 находятся в проработке Евразийской экономической комиссии.

Отдельно Путин отметил рост международного интереса к ЕАЭС. По его словам, в прошлом году союз заключил торговые соглашения с Монголией, ОАЭ и Индонезией, а также активизировал переговоры о либерализации торговли с Индией.

— Заинтересованность в развитии связей с «пятеркой» проявляют многие иностранные государства и крупные региональные структуры, такие как Содружество Независимых Государств, Шанхайская организация сотрудничества, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии. Со своей стороны ЕврАзЭс неизменно открыт к взаимовыгодному и равноправному сотрудничеству с конструктивно настроенными странами и объединениями. И круг преференциальных партнеров «пятерки» из года в год планомерно расширяется, — резюмировал он.

Ранее Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе заявил о необходимости расширять внешнеэкономические связи Евразийский экономический союз со странами Арабского мира, Юго-Восточной Азии, Африки и Латинской Америки.