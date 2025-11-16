Путин и Нетаньяху обсудили ситуацию в секторе Газа

Собеседники обменялись мнениями о развитии обстановки в регионе. Особое внимание было уделено ситуации в секторе Газа в контексте выполнения договоренностей о прекращении огня и обмене заложниками.

Кроме того, Путин и Нетаньяху затронули тему иранской ядерной программы, а также обсудили вопросы, связанные с дальнейшей стабилизацией ситуации в Сирии.

Напомним, 6 октября делегации Израиля и ХАМАС возобновили непрямые переговоры по урегулированию конфликта при участии посредников из Египта, Катара, США и Турции.

9 октября стороны подписали соглашение о реализации первого этапа мирного плана, предложенного ранее президентом США Дональдом Трампом. Режим прекращения огня вступил в силу 10 октября.

Ранее сообщалось, что Трамп пригрозил лишить Израиль поддержки в случае аннексии Западного берега. Армия Израиля, несмотря на достигнутое 10 октября прекращение огня, нанесла 19 октября авиаудар по району Джабалия на севере сектора Газа, заявив, что это является ответом на нарушения со стороны палестинского движения ХАМАС. Позже стало известно, что Израиль возобновил соблюдение режима прекращения огня после нескольких ударов по Газе.