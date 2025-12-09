РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    14:40, 09 Декабрь 2025 | GMT +5

    Путешественники могут заранее онлайн заполнить данные для въезда в Китай

    Путешественники, прибывающие в Китай, могут заранее заполнить необходимую для въезда информацию онлайн через официальный сайт и платформу государственных услуг, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу авиакомпании Air Astana.

    Китвй
    Фото: Freepik

    Для ускорения прохождения иммиграционных процедур необходимо заполнить онлайн-карту прибытия (Arrival Card) до поездки в Китай. Форма доступна на сайте Национальной иммиграционной администрации (NIA), в мобильном приложении «NIA 12367», а также также через WeChat или Alipay.

    Можно заполнить форму прямо сейчас. 

    Инструкция по заполнению формы.

    Ранее сообщалось о том, что Грузия вводит новые правила въезда иностранных туристов. Также Англия готовится ввести туристический сбор.

    Жанара Мухамедиярова
