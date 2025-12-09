14:40, 09 Декабрь 2025 | GMT +5
Путешественники могут заранее онлайн заполнить данные для въезда в Китай
Путешественники, прибывающие в Китай, могут заранее заполнить необходимую для въезда информацию онлайн через официальный сайт и платформу государственных услуг, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу авиакомпании Air Astana.
Для ускорения прохождения иммиграционных процедур необходимо заполнить онлайн-карту прибытия (Arrival Card) до поездки в Китай. Форма доступна на сайте Национальной иммиграционной администрации (NIA), в мобильном приложении «NIA 12367», а также также через WeChat или Alipay.
Можно заполнить форму прямо сейчас.
Инструкция по заполнению формы.
