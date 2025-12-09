Путешественники могут заранее онлайн заполнить данные для въезда в Китай

Для ускорения прохождения иммиграционных процедур необходимо заполнить онлайн-карту прибытия (Arrival Card) до поездки в Китай. Форма доступна на сайте Национальной иммиграционной администрации (NIA), в мобильном приложении «NIA 12367», а также также через WeChat или Alipay.

Можно заполнить форму прямо сейчас.

Инструкция по заполнению формы.

