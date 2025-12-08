РУ
телерадиокомплекс президента РК
    12:35, 08 Декабрь 2025 | GMT +5

    Грузия вводит новые правила въезда иностранных туристов

    Грузия вводит обязательную медицинскую страховку для всех иностранных туристов с 2026 года, отсутствие полиса повлечет штраф или отказ во въезде, передает собственный корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на Национальную администрацию туризма.

    
    Фото: batumilife

    С 1 января 2026 года в Грузии начнет действовать обновленный порядок, который обязывает всех иностранных граждан иметь медицинскую страховку при въезде в страну. Отсутствие действующего полиса больше не будет считаться лишь формальностью.

    За въезд без страховки предусмотрен штраф в 300 лари (примерно $110). Кроме того, путешественнику могут отказать во въезде.

    Требуемый полис должен обеспечивать покрытие не менее $5 тысяч на экстренную амбулаторную помощь и не меньше $30 тысяч на стационарное лечение, включая несчастные случаи, травмы, внезапные заболевания и возможную медицинскую эвакуацию.

    Страховка должна быть оформлена с момента пересечения границы и действовать в течение всего пребывания в стране. Пограничные службы смогут запрашивать документ как в аэропортах, так и на сухопутных пунктах пропуска.

    Изначально закон должен был вступить в силу 1 июня 2024 года, однако его реализация была отложена до 1 января 2026 года.

    С 1 октября в Грузии вступили в силу новые правила для иностранцев с ужесточением контроля за миграцией и ответственности за нарушение сроков пребывания.

    Также сообщалась, что власти Грузии упростили получение ВНЖ для иностранных IT-специалистов.

    Отметим, что доходы Грузии от международного туризма в третьем квартале 2025 года составили $1,66 млрд. Это на 6,6% больше, чем в том же периоде прошлого года.

    Туризм Грузия Мировые новости
    Серикбол Кошмаганбетов
    Серикбол Кошмаганбетов
    Автор
