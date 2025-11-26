Путь к цифровому суверенитету: ресурсы, инфраструктура, человеческий капитал

Как отметил эксперт, вопрос развития искусственного интеллекта — это всегда многослойная задача, состоящая из трех ключевых компонентов. Первый — это сами алгоритмы: Grok, Gemini, ChatGPT и другие решения, которые уже формируют интеллектуальный ландшафт. Второй — вычислительные мощности, где безусловное лидерство удерживают США и Китай. Без дата-центров, работающих на этих чипах, никакой ИИ невозможен — они являются инфраструктурной основой всей системы. Третий, не менее важный элемент — это критические материалы. Без них невозможно ни производство чипов, ни обеспечение энергетики, необходимой для функционирования дата-центров.

— Именно за эти два ресурса — вычислительные мощности и материалы — сегодня разворачивается глобальная конкуренция. Казахстан, в свою очередь, уже делает шаги в этом направлении: мы запускаем совместные проекты с зарубежными партнерами по производству чипов, чтобы развивать собственные вычислительные мощности, и планируем масштабное развитие дата-центров на своей территории, запущены суперкомпьютеры. Это стратегическая инвестиция в будущее цифрового суверенитета. Конкуренция за вычислительные мощности — это, пожалуй, главный вызов ближайших лет. США и Китай уже выстраивают две параллельные «технологические вселенные», которые не пересекаются. И в какой-то момент их собственных ресурсов станет недостаточно для глобального охвата — тогда начнется борьба за внешние мощности, за страны, способные поддерживать устойчивость этих экосистем, — считает Мирас Жиенбаев.

Фото: Kazinform

Для Казахстана, по его мнению, это представляет окно возможностей. Мы можем стать ключевым партнером в мировой инфраструктуре ИИ: развивать дата-центры, обеспечивать энергетическую стабильность и предлагать доступ к критическим материалам. Как когда-то нефть дала импульс экономическому росту, сегодня критические минералы могут стать новым драйвером.

— ЕС уже признал это, включив месторождение «Жана Казахстан» в Карагандинской области в список своих глобальных приоритетов с готовностью финансировать его разработку. Это признание роли Казахстана в новой архитектуре мировой торговли и цифровой безопасности. США уже определили 50 ключевых природных ресурсов, жизненно критических для своей экономики, ЕС — 40. Казахстан располагает 22-мя из американского списка, и 21-м из европейского. Все месторождения разведаны, объемы известны. Если данные по месторождению «Жана Казахстан» подтвердятся, мы войдем в десятку или пятерку стран с крупнейшими запасами редкоземельных металлов в мире. Сегодня у нас есть шанс превратить ресурсы не просто в экспортный актив, а в фундамент устойчивого экономического роста, — подчеркивает эксперт.

По его мнению, страны Центральной Азии обладают разным уровнем разведки, инфраструктуры и технологической готовности в этом вопросе. Тем не менее идея создания в регионе совместного института по редкоземельным элементам, озвученная Президентом Касым-Жомартом Токаевым в Ташкенте, это разумный шаг, позволяющий уйти от внешней конкуренции за ресурсы региона и перейти к координации друг с другом. Такой формат может стать платформой для обмена знаниями, выработки единых стандартов и совместного продвижения интересов региона на глобальном уровне.

Фото: Синьхуа

Отдельный вопрос — подготовка кадров для инновационных отраслей. Казахстан формально уже перешел к постиндустриальной модели рынка труда развивая сферу услуг, цифровизацию, рыночные механизмы. Но при этом часть населения не может найти себя в этой новой реальности. Рабочие места есть, и многие из них высокооплачиваемые, но нехватка квалифицированных кадров при этом становится все более острой.