Путь к Белухе под угрозой: мост в ВКО ждет реконструкции

Единственный мост, соединяющий популярный маршрут с базовым лагерем у подножья Белухи, частично обрушился еще в прошлом году. И хотя временно его восстановили, вопрос капитальной реконструкции все еще остается открытым.

Фото: Нелли Нигматуллина

Сложный путь к высочайшей вершине Алтая

Белуха — не просто самая высокая точка Алтая. Её называют священной горой, местом силы, входом в мифическую Шамбалу. С казахстанской стороны путь к вершине лежит через Жамбылский сельский округ — именно здесь расположен деревянный мост через реку Белая Берель, построенный в 1974 году.

Весной 2024 года переправа частично обрушилась под напором снежной массы. А позже паводки ещё более усложнили ситуацию. С тех пор проезд по мосту стал небезопасным, но другого пути до лагеря Кокколь — у подножия Белухи — нет.

— Мы постоянно поднимаем эту проблему на встречах с властями, на Совете в Палате предпринимателей. Желающих побывать на Белухе — сотни, очень много приезжает иностранных туристов. А мост был несколько месяцев закрыт. Сейчас немного подремонтировали, но безопасным этот путь назвать нельзя, — говорят туроператоры региона.

Сотрудники Катон-Карагайского национального природного парка подтверждают — у них налажен пеший маршрут к Белухе, туристов много. Но проехать по мосту на машине — решится не каждый. При этом переправа нужна и для самого заповедника.

Фото: Нелли Нигматуллина

— Мы сопровождаем туристов, многие из них едут к озеру Язёвое и к подножью Белухи. Но на переправу уже не надеемся — возим людей на лошадях. Это единственная дорога и для туристов, и для спасателей. Если начнётся в лесу возгорание, пожарные машины сюда могут проехать только по этому мосту. Нам он также важен и нужен, — говорит инспектор Катон-Карагайскогонационального парка Нуртас Шакиртов.

Временный ремонт не спасает

После частичного обрушения мост два месяца был закрыт. Аким Жамбылского округа Алибек Аманов вспоминает: переправу укрепляли своими силами, при поддержке сотрудников нацпарка и туроператоров.

Фото: Нелли Нигматуллина

— Установили балки, укрепили основание, как могли. Главная задача была — обеспечить минимальный проезд. Но очевидно, что долго такой ремонт не выдержит. Нужна капитальная реконструкция, — признал он.

Мост имеет 90-процентный износ. Это подтвердили специалисты, обследовавшие конструкцию. В итоге власти приняли решение не ремонтировать старую переправу, а строить новую — с нуля.

Проект утверждён, средства одобрены

Как сообщил заместитель руководителя управления пассажирского транспорта и автодорог ВКО Нурбек Тураров, проектно-сметная документация готова, стоимость строительства — 592 млн тенге.

— Из республиканского бюджета средства уже одобрены. Из областного — выделен 1 миллион тенге на конкурсные процедуры. Дальше, после определения подрядчика, будем смотреть по финансовым возможностям. Но до августа начинать работы смысла всё равно нет. На этом участке течение бурное. Поэтому приступим, когда схлынет вода. Новый мост будет возведён рядом со старым, завершение запланировано на 2026 год, — уточнил Нурбек Тураров.

Маршрут с туристическим и стратегическим значением

Представители туристического бизнеса отмечают, что без этого моста не только затрудняется доступ к популярным маршрутам, но и подрываются перспективы развития экотуризма в долине Берель. Поэтому вопрос взял на контроль глава региона.

Фото: Нелли Нигматуллина

— До 15 июля местные исполнительные органы — и акимат района, и управление пассажирского транспорта и автомобильных дороге — должны внести конкретные предложения по завершению проекта. Затягивать с этим нельзя — речь идёт о ключевом туристическом маршруте региона, — подчеркнул аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов.

Ранее сообщалось, что с этой недели начинается ремонт моста на ещё одном популярном туристическом маршруте — по уникальной старой австрийской дороге.