В ВКО отремонтируют мост на уникальном маршруте — старой австрийской дороге

Дорога протяжённостью около 50 километров проходит по труднопроходимой местности и считается одной из самых живописных в регионе. Она соединяет Катон-Карагайский и Маркакольский районы, проходя через территорию Маркакольского государственного заповедника и Катон-Карагайского национального парка.

Согласно данным управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог ВКО, на маршруте проведено обследование дорожного полотна. По итогам дефектовки составлен перечень первоочередных мероприятий. В их числе — восстановление аварийного моста со стороны Катон-Карагайского района и замена водопропускных труб.

— Староавстрийская дорога становится всё более популярной у туристов, и мы должны обеспечить её безопасность. Уже подписан договор аренды земель лесного фонда сроком на 25 лет. Это позволит нам проводить плановые работы по содержанию дороги, — сообщил заместитель руководителя областного управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Нурбек Тураров.

Общая стоимость намеченных работ составляет 537 млн тенге. Финансирование будет осуществлено за счёт средств на содержание дорог областного значения. Техника и рабочие прибудут на участок уже на следующей неделе.

Отмечается, что ход работ контролируют сотрудники местной администрации, представители нацпарков и заповедника.

— Ремонт моста и модернизация участка — это важный шаг для развития экотуризма и обеспечения транспортной доступности отдалённых районов, — подчеркнули в управлении.

Староавстрийская дорога — не только часть исторического наследия, но и важная точка притяжения для путешественников, предпочитающих маршруты по бездорожью и дикой природе. Улучшение её состояния позволит безопасно добираться до Маркаколя и других туристических жемчужин Восточного Казахстана.

Ранее сообщалось, что старая австрийская дорога в ВКО может получить вторую жизнь. Но всё зависело от того, удастся ли урегулировать вопрос о статусе земель, по которым она проходит. Теперь проблема решилась.