Пустовало семь лет: в Алматы определили судьбу зданий школы № 72
В микрорайоне Таугуль-1 в Алматы на месте одного из старых зданий школы № 72 планируется строительство детского сада на 120 мест, передает агентство Kazinform.
Об этом сообщил аким Ауэзовского района Абзал Егембердиев на брифинге региональной службы коммуникаций.
По его словам, здание школы, которое пустует уже семь лет, ранее было признано аварийным по итогам проведенных исследований. В связи с этим его планируется снести.
— На месте старого здания школы № 72 будет построен детский сад на 120 мест. В настоящее время управление строительства разрабатывает проектно-сметную документацию. Если эти работы завершатся в текущем году, начнется строительство, — отметил аким.
Стоит отметить, что ранее в этом здании школы № 72 обучались ученики начальных классов. Жители близлежащих домов неоднократно интересовались дальнейшей судьбой объекта.
Кроме того, планируется снос второго здания школы № 72, в котором обучаются старшие классы. Оно расположено неподалеку — на пересечении улиц Сулейменова и Талдыкурганская — и в настоящее время рассчитано на 360 учеников. На его месте планируется строительство новой школы на 1200 мест.
Еще в 2024 году сообщалось, что для реализации проекта потребуется изъятие около 40 частных домов, расположенных на данной территории. Тогда собственники выразили несогласие с предлагаемой компенсацией и опасались, что вместо школы здесь могут появиться жилые комплексы.
Бывший аким Алматы Ерболат Досаев тогда заверил жителей, что строительство жилых комплексов не планируется, а участок будет использован исключительно под образовательные объекты.
Кроме того, сообщалось о разработке проектно-сметной документации на строительство новой школы со сносом старого здания. Начало строительно-монтажных работ планировалось на второй квартал 2025 года, а завершение — на первый квартал 2026 года.
Оценка недвижимости уже была проведена: стоимость земельного участка составила около 9,9 млн тенге за сотку, а жилых домов — от 96 до 120 тысяч тенге за квадратный метр в зависимости от года постройки и материалов. В акимате тогда напомнили, что в случае несогласия с предложенной компенсацией собственники вправе оспорить оценку в судебном порядке.
Сколько школ и детсадов в районе
Абзал Егембердиев сообщил, что в Ауэзовском районе обучаются более 59 тысяч школьников, при дефиците свыше пяти тысяч ученических мест.
Всего в районе работают 54 школы, из них 33 государственные и 21 частная. Для снижения дефицита ведется строительство новых зданий на месте старых школ и пристроек к действующим. Это позволит частично сократить нехватку примерно на три тысячи мест. В планах — семь новых школ и две пристройки.
В сфере дошкольного образования функционируют 47 государственных и 104 частных детских сада, при этом дефицит составляет около шести тысяч мест. В прошлом году уже введены два новых детсада, также планируется строительство и реконструкция ряда объектов, включая детсады на 120 мест в микрорайонах Таугуль и Аксай.