Пустовало семь лет: в Алматы определили судьбу зданий школы № 72

Об этом сообщил аким Ауэзовского района Абзал Егембердиев на брифинге региональной службы коммуникаций.

По его словам, здание школы, которое пустует уже семь лет, ранее было признано аварийным по итогам проведенных исследований. В связи с этим его планируется снести.

— На месте старого здания школы № 72 будет построен детский сад на 120 мест. В настоящее время управление строительства разрабатывает проектно-сметную документацию. Если эти работы завершатся в текущем году, начнется строительство, — отметил аким.

Стоит отметить, что ранее в этом здании школы № 72 обучались ученики начальных классов. Жители близлежащих домов неоднократно интересовались дальнейшей судьбой объекта.

Кроме того, планируется снос второго здания школы № 72, в котором обучаются старшие классы. Оно расположено неподалеку — на пересечении улиц Сулейменова и Талдыкурганская — и в настоящее время рассчитано на 360 учеников. На его месте планируется строительство новой школы на 1200 мест.

Еще в 2024 году сообщалось, что для реализации проекта потребуется изъятие около 40 частных домов, расположенных на данной территории. Тогда собственники выразили несогласие с предлагаемой компенсацией и опасались, что вместо школы здесь могут появиться жилые комплексы.

Бывший аким Алматы Ерболат Досаев тогда заверил жителей, что строительство жилых комплексов не планируется, а участок будет использован исключительно под образовательные объекты.

Кроме того, сообщалось о разработке проектно-сметной документации на строительство новой школы со сносом старого здания. Начало строительно-монтажных работ планировалось на второй квартал 2025 года, а завершение — на первый квартал 2026 года.

Оценка недвижимости уже была проведена: стоимость земельного участка составила около 9,9 млн тенге за сотку, а жилых домов — от 96 до 120 тысяч тенге за квадратный метр в зависимости от года постройки и материалов. В акимате тогда напомнили, что в случае несогласия с предложенной компенсацией собственники вправе оспорить оценку в судебном порядке.

Сколько школ и детсадов в районе

Абзал Егембердиев сообщил, что в Ауэзовском районе обучаются более 59 тысяч школьников, при дефиците свыше пяти тысяч ученических мест.

Всего в районе работают 54 школы, из них 33 государственные и 21 частная. Для снижения дефицита ведется строительство новых зданий на месте старых школ и пристроек к действующим. Это позволит частично сократить нехватку примерно на три тысячи мест. В планах — семь новых школ и две пристройки.

В сфере дошкольного образования функционируют 47 государственных и 104 частных детских сада, при этом дефицит составляет около шести тысяч мест. В прошлом году уже введены два новых детсада, также планируется строительство и реконструкция ряда объектов, включая детсады на 120 мест в микрорайонах Таугуль и Аксай.