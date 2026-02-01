Пункты обогрева: как в Костанайской области спасают людей в морозы

Инфраструктура работает круглый год

Зимой автомобильные трассы Костанайской области становятся зоной повышенного риска. Бураны, сильные морозы и закрытые дороги ежегодно создают угрозу для водителей и пассажиров. Именно в такие моменты ключевую роль играют пункты обогрева — места, где люди могут согреться, получить помощь и переждать непогоду.

По области таких мест работает 258 с общей вместимостью более 14 тысяч человек — ранее Kazinform писал, где можно согреться зимой в Костанайской области.

В целом, пункты обогрева в регионе работают преимущественно в зимний период, однако их инфраструктура используется круглый год.

— В зимнее время у нас функционируют они в качестве мест, где можно получить помощь и согреться. В остальное время эти же объекты используются как пункты размещения пострадавших. Это одни и те же пункты — просто в зависимости от сезона они разворачиваются по-разному, — отметил начальник управления ликвидации чрезвычайных ситуаций ДЧС Костанайской области Айдос Ахметов.

Фото: Дарья Аверченко / Kazinform

Корреспонденту удалось заглянуть в стационарный пункт обогрева, который находится в городе Костанай — спальные места не надо разворачивать при необходимости, комнаты всегда наготове.

В селах чаще всего они размещаются в школах, общественных зданиях, и те же самые койко-место разворачиваются уже по факту, когда людям необходимо переночевать.

Когда открываются пункты обогрева

По словам представителя ДЧС, пункты обогрева находятся в постоянной готовности. Еще до начала зимнего сезона формируются списки объектов, они утверждаются местными исполнительными органами, заранее заключаются меморандумы с частными организациями на обеспечение горячего чая, питания и необходимых условий.

Решение о фактическом развертывании пунктов принимается в зависимости от погодных условий.

Фото: Дарья Аверченко / Kazinform

— Основанием служат штормовые предупреждения от «Казгидромета». Если прогнозируется, например, −35…−40 градусов или сильные бураны, информация направляется в акиматы и подразделения по ЧС, и принимаются меры по подготовке пунктов обогрева, — пояснил Ахметов.

Какую помощь получают

В первую очередь людей обеспечивают теплом. При необходимости оказывается медицинская помощь, проводится осмотр на предмет обморожений.

Если погодные условия затяжные — морозы или бураны длятся несколько дней, организуется горячее питание и ночлег.

Фото: Дарья Аверченко / Kazinform

— Если ситуация непродолжительная — человек просто согрелся и поехал дальше. Если условия сложные и затяжные, создаются условия для ночлега, обеспечивается питание, — рассказал спикер.

Горячее питание по возможности всегда организовывается сразу. Также у людей есть возможность привести себя в порядок, выдаются личные гигиенические принадлежности.

Фото: Дарья Аверченко / Kazinform

Фото: Дарья Аверченко / Kazinform

На его памяти самый длительный период пребывания людей в пунктах обогрева составлял до трех суток — во время сильных буранов на трассах, ведущих к границе с Россией.

Как попасть в пункт обогрева

Самостоятельно прийти в пункт обогрева не получится — помощь координируется через службу 112.

Фото: кадр из видео

— Все случаи фиксируются через 112. Мы должны подтвердить, что человеку действительно нужна помощь, привлечь медиков, полицию, местные органы. Это вопрос координации и безопасности, — подчеркнул Ахметов.

Чаще всего в пункты обогрева доставляют пассажиров автобусов, водителей и пассажиров автомобилей, застрявших на закрытых трассах. Особое внимание уделяется автобусам и фурам, где могут находиться дети и иностранные граждане.

С начала зимы проведено 68 таких аварийно-спасательных работ, где спасли 65 человек, эвакуировали 291 человек, в том числе 32 ребенка. В пунктах обогрева разместили 234 человека, включая 26 детей.

Фото: Дарья Аверченко / Kazinform

Самые загруженные направления

По словам специалистов ДЧС, наиболее напряженная ситуация традиционно складывается на нескольких направлениях:

трасса в сторону границы с Российской Федерацией (Фёдоровский и Карабалыкский районы);





направление в сторону Актюбинской области;





дорога по Аулиекольскому направлению.





Именно здесь чаще всего фиксируются случаи эвакуации людей, в том числе иностранных граждан, следующих транзитом через регион.

Городские стационарные пункты обогрева в Костанае тоже пользуются не меньшим спросом — когда закрываются дороги по направлениям, люди зачастую остаются в городе и не все имеют возможность переночевать. Здесь на помощь также приходят временные убежища от непогоды.

Фото: Дарья Аверченко / Kazinform

Ошибки водителей и советы спасателей

Основная ошибка водителей — игнорирование штормовых предупреждений и информации о закрытии дорог.

— Люди думают: «Пока не закрыли — проскочу». Не оценивают состояние техники, не берут с собой элементарные вещи — теплую одежду, запас топлива, еду, лопаты, — отметил Ахметов.

Но, в последние годы, по его словам, ситуация постепенно улучшается: введение административной ответственности за выезд на закрытые дороги повышает дисциплину водителей.

Главный совет спасателей остается неизменным:

следить за прогнозами погоды, не рисковать жизнью и в экстренных ситуациях не стесняться обращаться за помощью через 112.

Фото: Дарья Аверченко / Kazinform

Зима в этом году выдалась суровой для казахстанцев. О том, как ВКО переживала аномальные морозы -50 градусов — можно прочитать в материале корреспондента агентства Kazinform.

В начале января десятки пригородных автобусных маршрутов в Астане были отменены из-за непогоды.