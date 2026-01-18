Как ВКО переживает аномальные морозы до -50 градусов

Такие значения в регионе фиксируются нечасто, но службы жизнеобеспечения работают без сбоев, сообщают местные исполнительные органы.

Самые холодные точки области

По данным акимата района Маркаколь, утром 18 января в селе Шанагатты температура воздуха опустилась до –56 градусов. Но и это еще не предел. Исторический рекорд температуры в Шанагатты был установлен в 1969 году и составил –62 градуса.

Это обусловлено и географией — населенный пункт расположен в небольшой впадине. Сейчас там проживают около 60 человек. Несмотря на экстремальные условия, социальная инфраструктура работает — есть медпункт, магазин, начальная школа и интернет.

Аким района Маркаколь Рустембек Кемешев отметил, что местные жители привыкли к суровой зиме.

— Это один из самых удаленных и холодных уголков области. Люди здесь давно живут в таких условиях и умеют справляться с морозами. На сегодняшний день чрезвычайных ситуаций не зафиксировано, но мы продолжаем контролировать обстановку и готовы оперативно реагировать, — рассказал глава района.

Похожая ситуация и в районе Алтай. Там в селе Парыгино температура опускалась до –53 градусов. Аким района Ренат Курмамбаев сообщил, что населенный пункт заранее подготовлен к холодам.

— Социальные и коммунальные объекты функционируют стабильно, аварийных отключений нет. Все службы работают в штатном режиме, ситуация находится под постоянным контролем, — заверил он.

Прогноз и рекомендации от служб ЧС и медиков

По информации РГП «Казгидромет», ночью по области ожидается мороз до –40 градусов. В отдельных районах прогнозируется туман, а в Усть-Каменогорске ожидается аналогичная температура.

В связи с экстремальными погодными условиями жителей просят ограничить перемещения за пределами населенных пунктов и соблюдать меры предосторожности.

Представитель Центра медицины катастроф МЧС РК Ержан Муса советует одеваться многослойно, избегать тесной обуви, усталости и голода — эти факторы повышают риск обморожения. Первые признаки поражения — потеря чувствительности, покалывание или побеление кожи. В случае появления волдырей или потемнения кожи необходимо срочно обратиться к врачам.

— При обморожении запрещено растирать кожу снегом, использовать открытый огонь или горячую воду для согрева. Такие действия могут усугубить травму, — отметил Муса.

Специалисты ДЧС напоминают и о рисках при эксплуатации отопительных приборов и электрообогревателей — при сильных морозах увеличивается нагрузка на печи и электрооборудование.

— Перекал печей и неправильное использование электрообогревателей повышают риск возгораний. Важно соблюдать перерывы при топке, проверять исправность обогревателей и не оставлять их без присмотра, — отметил начальник Управления государственного пожарного контроля ВКО Нуржан Омиржанов.

С начала января в регионе зарегистрировано уже 37 пожаров. Девять из них связаны с неправильной эксплуатацией печей, 11 — с электрооборудованием, 10 — с неосторожным обращением с огнем.

Ситуация на дорогах области

На дорогах области введены ограничения — закрыт участок областной трассы от Шемонаихи до границы области Абай. Также ограничено движение транспорта с дизельными двигателями. Ранее из-за похолодания на автодороге Усть-Каменогорск — Алматы в Уланском районе временно приостанавливалось движение, в пути остало более 15-ти фур. Сотрудники патрульной полиции оказали поддержку дальнобойщикам- напоили их горячим чаем, обеспечили безопасное ожидание.

— На республиканских трассах остается ограничение для общественного автотранспорта и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями, на автодороге «Алматы — Талдыкорган — Усть-Каменогорск — Шемонаиха — граница РФ», на участке 1194 — 1212 км — от г. Шемонаиха др границы Российской Федерации, — рассказали в ВКО филиале нацкомпании «Казавтожол».

Инфраструктура и контроль

Акимат ВКО заверил, что в квартирах горожан похолодать не должно. Все теплоэлектростанции области переведены на усиленный режим работы, отопление в квартирах и домах поддерживается стабильно.

— Дополнительно ведется мониторинг состояния окружающей среды, чтобы в условиях безветрия уровень выбросов не превышал нормативы, — добавили в Департаменте экологии ВКО.

В экстренных же ситуациях жителям региона рекомендуется звонить по номеру 112.

Ранее сообщалось, что бездомных спасают в морозы в Кокшетау.