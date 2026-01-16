Бездомных спасают в морозы в Кокшетау

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, из-за понижения температуры воздуха в Кокшетау проходят рейды по оказанию помощи лицам без определенного места жительства и гражданам, которые могут стать жертвами сильных морозов.

В первый день рейда участковые инспекторы полиции совместно с сотрудниками приемника-распределителя, специалистами Центра социальной адаптации и директором Акмолинского областного филиала ОО «Общество Красного Полумесяца РК» Асхатом Уаисовым проверили места возможного пребывания лиц этой категории. Были обследованы теплотрассы, колодцы, подъезды жилых домов и заброшенные здания. Также участковые инспекторы проверяли так называемые «притоны» — дома, где проживают лица, злоупотребляющие спиртными напитками и подверженные риску переохлаждения.

— Мы обращаем внимание на людей, которые длительное время находятся на улице, имеют неопрятный внешний вид и не приспособлены к погодным условиям. Нередко информацию сообщают и неравнодушные граждане. На такие сигналы мы реагируем незамедлительно, — отметил начальник отдела общественной безопасности Азамат Метаев.

Участники рейда в первую очередь оценивают состояние гражданина и при необходимости принимаются меры по оказанию медицинской помощи: вызываются специалисты либо человек доставляется в приемный покой медицинского учреждения.

— К сожалению, нередко лица данной категории отказываются от предложенной помощи. В таких случаях полицейские проводят разъяснительную работу, объясняя опасность пребывания на улице в сильные морозы. Принудительное доставление возможно только при угрозе жизни либо если человек находится в беспомощном состоянии, — добавили в ведомстве.

Только за один день рейда в Центр социальной адаптации было доставлено более 10 человек без определенного места жительства. Всем им оказана необходимая помощь, предоставлено питание и место для ночлега. В настоящее время в стенах центра помощь получают 20 бездомных лиц.

Всего с начала зимнего периода порядка 50 человек были доставлены в приемник-распределитель управления полиции города Кокшетау. Им также оказана необходимая помощь.

кадр из видео

