Пугающая перспектива - Изуми Накамицу о возможности использования ИИ в военных целях

Заместитель Генерального секретаря ООН, Высокий представитель по вопросам разоружения Изуми Накамицу во время интервью телеканалу Silk Way заявила о необходимости обратить внимание на все новые и развивающиеся технологии и понять их влияние на разоружение и международную безопасность, передает корреспондент агентства Kazinform.

- Мы сейчас живем в эпоху стремительного развития науки и технологий. Нам нужно обратить внимание на все эти новые и развивающиеся технологии и действительно понять их влияние на разоружение и международную безопасность. Процесс обсуждений этих вопросов уже начался. Я потратила много времени, изучая вопросы, связанные с ИИ, и государства-члены проявляют к ним большой интерес. Это также связано с ядерным разоружением. Это пугающая перспектива, но если искусственный интеллект будет полностью интегрирован в системы командования и контроля над ядерным оружием, это очень тревожная мысль. Поэтому нам нужно начать устанавливать правила и нормы по тому, как и как не использовать технологии в военных целях, - сказала Изуми Накамицу.

Также в эфире телеканала Silk Way она высказалась о ядерном противостоянии держав. Полное интервью с представителем ООН Изуми Накамицу читайте здесь.

Напомним, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял Высокого представителя по вопросам разоружения в Акорде Изуми Накамицу в среду. В ходе встречи были обсуждены вопросы региональной и международной безопасности, а также нераспространения ядерного оружия.