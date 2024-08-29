Заместитель Генерального секретаря ООН, Высокий представитель по вопросам разоружения Изуми Накамицу заявила во время интервью телеканалу Silk Way об очень высокой напряженности в мире и том, что в Организации часто говорят о рисках применения ядерного оружия, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Мы в ООН говорим о рисках применения ядерного оружия. Я не думаю, что какая-либо страна хотела бы сознательно вступать в ядерное противостояние. Я в это не верю. Но потенциально любое недоразумение или ошибка могут привести к внезапной эскалации напряженности, которая может выйти из-под контроля и, в конечном итоге, привести к использованию ядерного оружия. Мы живем в очень опасной обстановке. Вопросы ядерного оружия действительно находятся в центре всех этих проблем безопасности. Именно поэтому нам нужно подумать о том, как сохранить такие механизмы, как ДНЯО, - сказала Изуми Накамицу.