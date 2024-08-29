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    12:17, 29 Август 2024 | GMT +6

    Мы живем в очень опасной обстановке — Изуми Накамицу о ядерном противостоянии держав

    Казахстан и ООН обсуждают создание добровольного фонда для зон, свободных от ядерного оружия
    Кадр из видео

    Заместитель Генерального секретаря ООН, Высокий представитель по вопросам разоружения Изуми Накамицу заявила во время интервью телеканалу Silk Way об очень высокой напряженности в мире и том, что в Организации часто говорят о рисках применения ядерного оружия, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — Мы в ООН говорим о рисках применения ядерного оружия. Я не думаю, что какая-либо страна хотела бы сознательно вступать в ядерное противостояние. Я в это не верю. Но потенциально любое недоразумение или ошибка могут привести к внезапной эскалации напряженности, которая может выйти из-под контроля и, в конечном итоге, привести к использованию ядерного оружия. Мы живем в очень опасной обстановке. Вопросы ядерного оружия действительно находятся в центре всех этих проблем безопасности. Именно поэтому нам нужно подумать о том, как сохранить такие механизмы, как ДНЯО, - сказала Изуми Накамицу.

    Напомним, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял Высокого представителя по вопросам разоружения в Акорде Изуми Накамицу в среду. В ходе встречи были обсуждены вопросы региональной и международной безопасности, а также нераспространения ядерного оружия. 

    Полное интервью с представителем ООН Изуми Накамицу читайте здесь

     

     

    Теги:
    Казахстан ООН За безъядерный мир Ядерное оружие
    Данияр Ищанов
    Автор
    Данияр Ищанов
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