Публикации в СМИ теперь могут стать основанием для проверки СЭС

Норма закреплена в законодательных изменениях, вступивших в силу с 1 февраля 2026 года.

Основанием для проверки признаются сообщения о фактах нарушений при наличии подтверждающих доказательств, в том числе фото- или видеоматериалов с указанием времени и места.

В Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Жамбылской области отмечают, что такой механизм усиливает роль общественного контроля и позволяет оперативно реагировать на потенциальные угрозы жизни и здоровью детей.

Новый порядок распространяется на учреждения, финансируемые из государственного бюджета и оказывающие услуги в сфере питания, проживания, медицинской помощи, образования, воспитания и оздоровления несовершеннолетних. Контроль будет проводиться в форме плановых и внеплановых проверок, расследований и мониторингов с посещением объектов.

При этом проверки могут проводиться без предварительного уведомления, что, по данным ведомства, позволит получить объективную картину санитарного состояния учреждений и исключить практику временного устранения нарушений перед визитом инспекторов. Обязательная регистрация проверок в органах прокуратуры сохраняется.

Кроме того, предусмотрено формирование реестра объектов особого контроля. Учреждения с высокой степенью риска смогут проверять не чаще одного раза в полугодие, а отнесенные к низкой степени риска – не чаще одного раза в год. Списки плановых проверок будут публиковаться на интернет-ресурсах территориальных подразделений санитарно-эпидемиологической службы.

В ходе контроля специалисты вправе проводить лабораторные исследования, отбор проб продукции и сырья, инструментальные замеры и обследование лиц. При выявлении грубых нарушений, представляющих угрозу здоровью, возможно оперативное реагирование – вплоть до приостановления деятельности объекта или отстранения персонала от работы.

В ведомстве подчеркивают, что ключевая цель изменений – профилактика нарушений и повышение уровня защиты жизни и здоровья детей, а не применение штрафных мер.

Напомним, недавно 21 подросток отравился на учебно-тренировочных сборах в Жамбылской области.

Суд вынес решение по делу об отравлении 12 школьников в Таразе.