21 подросток отравился на учебно-тренировочных сборах в Жамбылской области

Поздно вечером 21 января 2026 года, около 22:40, в Меркенскую районную многопрофильную центральную больницу из зоны отдыха «Туран» доставлен 21 подросток в возрасте от 12 до 17 лет. Как оказалось, все они прибыли из Кызылординской области для участия в учебно-тренировочных сборах по борьбе.

Руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля Жамбылской области Байдилда Шиналиев сообщил, что по факту произошедшего начаты проверочные мероприятия.

— В целях установления причин заболевания у пациентов и из пищевых продуктов отобраны лабораторные пробы, в настоящее время ожидаются результаты исследований, — сообщил он.

По факту произошедшего начата проверка и со стороны правоохранительных органов.

— Также указанный факт 21 января 2026 года зарегистрирован в Меркенском районном отделе полиции. По результатам проверки уполномоченных органов будет принято соответствующее процессуальное решение, — добавил Байдилда Шиналиев.

По информации санитарных служб, состояние госпитализированных подростков оценивается как легкое, их общее самочувствие остается удовлетворительным. Все дети находятся под постоянным медицинским наблюдением, принимаются необходимые меры.

В департаменте также сообщили, что в зоне отдыха на момент происшествия находились 103 юных спортсмена и 13 тренеров. Медицинский осмотр прошли и остальные дети, находившиеся на сборах, к счастью признаков заболевания у них выявлено не было.

Ранее сообщалось, что в Жамбылской области проверяют факт массового отравления детей.