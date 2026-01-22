РУ
РУ
телерадиокомплекс президента РК
    14:05, 22 Январь 2026 | GMT +5

    21 подросток отравился на учебно-тренировочных сборах в Жамбылской области

    Молодые спортсмены, прибывшие из Кызылординской области для участия в учебно-тренировочных сборах, вчера были доставлены в больницу с диагнозом «гастроэнтерит неустановленной этиологии», передает корреспондент агентства Kazinform.

    дети отравились
    Фото: Freepik

    Поздно вечером 21 января 2026 года, около 22:40, в Меркенскую районную многопрофильную центральную больницу из зоны отдыха «Туран» доставлен 21 подросток в возрасте от 12 до 17 лет. Как оказалось, все они прибыли из Кызылординской области для участия в учебно-тренировочных сборах по борьбе.

    Руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля Жамбылской области Байдилда Шиналиев сообщил, что по факту произошедшего начаты проверочные мероприятия.

    — В целях установления причин заболевания у пациентов и из пищевых продуктов отобраны лабораторные пробы, в настоящее время ожидаются результаты исследований, — сообщил он.

    По факту произошедшего начата проверка и со стороны правоохранительных органов.

    — Также указанный факт 21 января 2026 года зарегистрирован в Меркенском районном отделе полиции. По результатам проверки уполномоченных органов будет принято соответствующее процессуальное решение, — добавил Байдилда Шиналиев.

    По информации санитарных служб, состояние госпитализированных подростков оценивается как легкое, их общее самочувствие остается удовлетворительным. Все дети находятся под постоянным медицинским наблюдением, принимаются необходимые меры.

    В департаменте также сообщили, что в зоне отдыха на момент происшествия находились 103 юных спортсмена и 13 тренеров. Медицинский осмотр прошли и остальные дети, находившиеся на сборах, к счастью признаков заболевания у них выявлено не было.

    Ранее сообщалось, что в Жамбылской области проверяют факт массового отравления детей.

    Теги:
    Отравление Дети Жамбылская область
    Алексей Поляков
    Автор
