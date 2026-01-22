РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:47, 22 Январь 2026 | GMT +5

    Факт массового отравления детей проверяют в Жамбылской области

    По неподтвержденной информации в Меркенском районе с признаками отравления госпитализированы более 20 детей, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Отравление в Мангистау: всех 98 школьников выписали домой
    Фото: Минздрав РК

    В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Жамбылской области сообщили, что по данному факту на место оперативно выехали сотрудники службы. В настоящее время проводится комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего и возможных причин ухудшения состояния здоровья детей.

    Как уточнили в ведомстве, по факту случившегося ведется расследование. Специалисты работают на месте, проводится сбор и анализ материалов, необходимых для объективной оценки ситуации. Окончательные выводы будут сделаны по итогам проведенных проверок.

    На данный момент официальная информация о состоянии госпитализированных детей и прогнозах по их здоровью не озвучивается. В департаменте отметили, что дополнительные сведения, включая предварительные причины произошедшего, будут сообщены после завершения первоочередных мероприятий.

    Напомним, недавно в Жамбылской области суд вынес решение по делу об отравлении 12 школьников.

    Теги:
    Отравление Дети Жамбылская область школа
    Алексей Поляков
    Алексей Поляков
    Автор
    Сейчас читают