Факт массового отравления детей проверяют в Жамбылской области

В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Жамбылской области сообщили, что по данному факту на место оперативно выехали сотрудники службы. В настоящее время проводится комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего и возможных причин ухудшения состояния здоровья детей.

Как уточнили в ведомстве, по факту случившегося ведется расследование. Специалисты работают на месте, проводится сбор и анализ материалов, необходимых для объективной оценки ситуации. Окончательные выводы будут сделаны по итогам проведенных проверок.

На данный момент официальная информация о состоянии госпитализированных детей и прогнозах по их здоровью не озвучивается. В департаменте отметили, что дополнительные сведения, включая предварительные причины произошедшего, будут сообщены после завершения первоочередных мероприятий.

Напомним, недавно в Жамбылской области суд вынес решение по делу об отравлении 12 школьников.