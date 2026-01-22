Факт массового отравления детей проверяют в Жамбылской области
По неподтвержденной информации в Меркенском районе с признаками отравления госпитализированы более 20 детей, передает корреспондент агентства Kazinform.
В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Жамбылской области сообщили, что по данному факту на место оперативно выехали сотрудники службы. В настоящее время проводится комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего и возможных причин ухудшения состояния здоровья детей.
Как уточнили в ведомстве, по факту случившегося ведется расследование. Специалисты работают на месте, проводится сбор и анализ материалов, необходимых для объективной оценки ситуации. Окончательные выводы будут сделаны по итогам проведенных проверок.
На данный момент официальная информация о состоянии госпитализированных детей и прогнозах по их здоровью не озвучивается. В департаменте отметили, что дополнительные сведения, включая предварительные причины произошедшего, будут сообщены после завершения первоочередных мероприятий.
Напомним, недавно в Жамбылской области суд вынес решение по делу об отравлении 12 школьников.