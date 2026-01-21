Прямое автосообщение между Алматы и Иссык-Кулем: что известно

В ходе заседания депутат Серик Ерубаев напомнил, что вопрос строительства дороги между Алматы и Иссык-Кулем поднимался неоднократно, и обратился к министру с вопросом:

— Эта дорога не только сократит расстояние между Казахстаном и Кыргызстаном, но и будет способствовать развитию предпринимательства и туризма. На какой стадии находится реализация данного проекта и предусмотрено ли строительство пункта пропуска вдоль этой дороги? — задался вопросом депутат.

Отвечая на вопрос, министр транспорта подтвердил, что данная тема обсуждается уже продолжительное время.

— За счет гранта Азиатского банка развития в настоящее время разрабатывается технико-экономическое обоснование указанной дороги. Документ будет готов в ноябре текущего года. После этого мы представим вам наше решение, — сообщил Нурлан Сауранбаев.

Сегодня на заседании Мажилиса депутаты также обсудили проект закона Республики Казахстан «О ратификации протокола о внесении изменения в Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Кыргызской Республики о пунктах пропуска через государственную границу от 25 декабря 2003 года».

Ранее стало известно, что пункт пропуска на границе Казахстана и Кыргызстана станет круглосуточным.