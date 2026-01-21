РУ
    Пункт пропуска на границе Казахстана и Кыргызстана станет круглосуточным

    Депутаты Мажилиса приняли законопроект о ратификации протокола о внесении изменений в соглашение между Казахстаном и Кыргызстаном о пунктах пропуска через государственную границу, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Anadolu Ajansı

    Документ направлен на изменение режима работы пункта пропуска «Кеген-автодорожный» (Республика Казахстан) — «Каркыра-автодорожный» (Кыргызская Республика) со «светлого времени суток» на «круглосуточный».

    — Изменение режима работы данного пункта пропуска будет способствовать дальнейшему развитию казахстанско-кыргызского приграничного сотрудничества, увеличению товарооборота и развитию сотрудничества в туристической сфере государств, а также создаст условия для разгрузки пассажиропотока на других автомобильных пунктах пропуска, расположенных на казахстанско-кыргызской государственной границе, — говорится в заключении к законопроекту.

