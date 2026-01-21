Пункт пропуска на границе Казахстана и Кыргызстана станет круглосуточным

Документ направлен на изменение режима работы пункта пропуска «Кеген-автодорожный» (Республика Казахстан) — «Каркыра-автодорожный» (Кыргызская Республика) со «светлого времени суток» на «круглосуточный».

— Изменение режима работы данного пункта пропуска будет способствовать дальнейшему развитию казахстанско-кыргызского приграничного сотрудничества, увеличению товарооборота и развитию сотрудничества в туристической сфере государств, а также создаст условия для разгрузки пассажиропотока на других автомобильных пунктах пропуска, расположенных на казахстанско-кыргызской государственной границе, — говорится в заключении к законопроекту.