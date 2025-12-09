РУ
телерадиокомплекс президента РК
    14:55, 09 Декабрь 2025 | GMT +5

    Прямые рейсы Казахстан–США временно будут через Лондон — министр транспорта РК

    Министр транспорта РК Нурлан Сауранбаев на брифинге в Правительстве сообщил, что прямой авиарейс между Казахстаном и США пока невозможно организовать без пересадки в Лондоне, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Грузовой самолет разбился в штате Кентукки
    Фото: Pexels

    — Рейс должен проходить через Северный полюс, то есть через воздушное пространство России. Для этого требуется самолет типа Dreamliner. Сейчас таких самолетов у нас нет, а сроки поставки постоянно переносятся. Портфели заказов Airbus и Boeing загружены на годы вперед. Самолеты, которые мы планировали получить в 2026 году, теперь будут поставлены только в 2027-м, — пояснил Нурлан Сауранбаев.

    Министр подчеркнул, что до появления такого большого самолета прямые рейсы в США невозможны.

    Нурлан Сауранбаев
    Фото: Агибай Аяпбергенов/ Kazinform

    — Сейчас Air Astana предлагает добираться до США через Лондон. Пассажиры делают одну пересадку в Лондоне и продолжают путь по тому же билету. До тех пор, пока в распоряжении не появится самолет типа Dreamliner, планируется использовать такой временный маршрут. В настоящее время вопрос рассматривается, — добавил он.

    Ранее вице-министр транспорта РК Талгат Ластаев на брифинге в Правительстве прокомментировал обновление программного обеспечения самолетов Airbus.

    Теги:
    Самолет Казахстан Правительство РК Авиация Минтранспорта РК США
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
