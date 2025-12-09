Прямые рейсы Казахстан–США временно будут через Лондон — министр транспорта РК

— Рейс должен проходить через Северный полюс, то есть через воздушное пространство России. Для этого требуется самолет типа Dreamliner. Сейчас таких самолетов у нас нет, а сроки поставки постоянно переносятся. Портфели заказов Airbus и Boeing загружены на годы вперед. Самолеты, которые мы планировали получить в 2026 году, теперь будут поставлены только в 2027-м, — пояснил Нурлан Сауранбаев.

Министр подчеркнул, что до появления такого большого самолета прямые рейсы в США невозможны.

Фото: Агибай Аяпбергенов/ Kazinform

— Сейчас Air Astana предлагает добираться до США через Лондон. Пассажиры делают одну пересадку в Лондоне и продолжают путь по тому же билету. До тех пор, пока в распоряжении не появится самолет типа Dreamliner, планируется использовать такой временный маршрут. В настоящее время вопрос рассматривается, — добавил он.

