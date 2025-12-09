Перезагрузка самолетов Airbus: безопасно ли на них летать

По его словам, Airbus разослал формуляр авиакомпаниям из-за непредвиденного форс-мажора. Один из самолетов, летевших из Латинской Америки, столкнулся с проблемой управления рулем высоты в связи с тем, что компьютер выдал некорректные данные.

— Соответственно, производитель разослал всем авиакомпаниям, которые эксплуатируют Airbus семейства 320 — циркуляр, по которому нужно было перезагрузить это приложение. Это заняло время, но наши авиакомпании и в целом аэропорты справились буквально за сутки и весь парк был перезагружен и дальше пошел работать, — сказал Ластаев.

Вице-министр подтвердил, что самолеты полностью безопасны и могут эксплуатироваться.

— Производитель после перезагрузки приложения допустил их к эксплуатации. Они безопасны, — добавил он.

Напомним, в конце ноября компания Airbus выпустила директиву летной годности, которая обязывает авиакомпании провести немедленное обновление операционного программного обеспечения компьютера управления рулем высоты на воздушных судах семейства Airbus до их ближайшего вылета.

Позже в Air Astana сообщили, что инженеры полностью обновили программное обеспечение на 38 самолетах Airbus. Работы по обновлению программного обеспечения на самолетах Airbus завершены и авиакомпании возвращаются к действующему расписанию полетов.