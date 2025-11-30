Казахстан полностью завершил обновление программного обеспечения Airbus

На данный момент воздушные суда типа Airbus соответствуют всем требованиям, их эксплуатация продолжается в штатном режиме.

— Выражаем благодарность всем пассажирам за проявленное понимание технической ситуации, регламент которой направлен исключительно на обеспечение безопасности полетов.

Комитет гражданской авиации МТ РК, Авиационная администрация Казахстана, техническо-инженерный состав авиакомпаний, а также аэропорты страны оперативно провели все необходимые работы, обеспечив бесперебойное функционирование всех авиационных процессов и соблюдение высоких стандартов безопасности, — отметили в КГА.

Группа компаний Air Astana также информирует о том, что инженеры полностью обновили программное обеспечение на 38 самолетах Airbus. Работы по обновлению программного обеспечения на самолётах Airbus завершены и авиакомпании возвращаются к действующему расписанию полетов.

Напомним, компания Airbus выпустила директиву летной годности, которая обязывает авиакомпании провести немедленное обновление операционного программного обеспечения компьютера управления рулем высоты на воздушных судах семейства Airbus до их ближайшего вылета.