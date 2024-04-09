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    00:16, 09 Апрель 2024 | GMT +6

    Проводится эвакуация жителей дач из пригорода Уральска

    Проводится эвакуация жителей дач Уральска
    Фото: ДЧС ЗКО

    Из-за подъема уровня воды в реке Урал (Жайык) возникла угроза подтопления жилых домов в садоводческих товариществах «1 Дача» и «2 Дача», расположенных в пригороде  Уральска.  Об этом передает  агентство Kazinform. 

    По информации ДЧС, силами департамента по чрезвычайным ситуациям, департамента полиции и местных исполнительных органов на протяжении нескольких дней были проведены рейдовые мероприятия с профилактическими памятками и уведомлению населению. 

    Проводится эвакуация жителей дач Уральска
    Фото: ДЧС ЗКО

    — В эвакуационных работах задействованы 150 человек, 12 единиц техники, плавательное средство. Из них 118 сотрудников МЧС, 11 единиц техники, 32 сотрудника Министерства внутренних дел. Переселено 22 человека, из них шестеро — дети. Жители размещены в пунктах эвакуации или у родственников, — сообщили в пресс-службе.

    уральск, эвакуация
    Фото: ДЧС ЗКО
    уральск
    Фото: ДЧС ЗКО

    По информации акимата города Уральска, в 54 садовых кооперативах, расположенных в поймах реки Урал (Жайык), проживают 1600 семей.

    Из-за риска подтопления и в целях беспрепятственного проведения эвакуационных работ садоводческие кооперативы с 8 апреля отключены от электричества и газа.

    Как сообщил находящийся в ЗКО заместитель Премьер-министра Нурлан Байбазаров, население, проживающее в домах и дачных массивах, расположенных в пойме Урала, будет эвакуировано в связи с возможным выходом реки из берегов.

    - По состоянию на 8 апреля 2024 года уровень воды в реке достиг отметки 703 см и продолжает повышаться. Прошлогодний максимум составил 557 см. Вода прибывает со стороны Российской Федерации, где в связи с паводками осуществлялся активный сброс из двух водохранилищ – Ириклинского и Приузенского. Эвакуационные пункты готовы к приему граждан, — отметил Нурлан Байбазаров.

    Продолжаются работы по укреплению берегов реки Урал и возведению дамб в городе Уральск и четырех районах области. В частности временные дамбы будут возведены близ сел Даринск, Байконыс, Озерный, Володар, Январцево, Аксу, Рубежинское и других.

    Власти города просят жителей следовать указаниям представителей акиматов и волонтеров. Правопорядок в эвакуированных районах будет обеспечиваться силами местной полицейской службы и ДЧС.

    Ранее сообщалось, что уровень воды в реке Жайык (Урал) превысил 7 метров вблизи Уральска.  Как готовятся к приходу большой воды в ЗКО.  185 детей из пострадавших от паводков районов ЗКО отдохнут в республиканских лагерях.

    Теги:
    ДЧС МЧС Уральск Регионы Казахстана Регионы Режим ЧС Видео Эвакуация Западно-Казахстанская область Паводки
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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