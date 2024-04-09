Проводится эвакуация жителей дач из пригорода Уральска

Из-за подъема уровня воды в реке Урал (Жайык) возникла угроза подтопления жилых домов в садоводческих товариществах «1 Дача» и «2 Дача», расположенных в пригороде Уральска. Об этом передает агентство Kazinform.

По информации ДЧС, силами департамента по чрезвычайным ситуациям, департамента полиции и местных исполнительных органов на протяжении нескольких дней были проведены рейдовые мероприятия с профилактическими памятками и уведомлению населению.

Фото: ДЧС ЗКО

— В эвакуационных работах задействованы 150 человек, 12 единиц техники, плавательное средство. Из них 118 сотрудников МЧС, 11 единиц техники, 32 сотрудника Министерства внутренних дел. Переселено 22 человека, из них шестеро — дети. Жители размещены в пунктах эвакуации или у родственников, — сообщили в пресс-службе.

Фото: ДЧС ЗКО

Фото: ДЧС ЗКО

По информации акимата города Уральска, в 54 садовых кооперативах, расположенных в поймах реки Урал (Жайык), проживают 1600 семей.

Из-за риска подтопления и в целях беспрепятственного проведения эвакуационных работ садоводческие кооперативы с 8 апреля отключены от электричества и газа.

Как сообщил находящийся в ЗКО заместитель Премьер-министра Нурлан Байбазаров, население, проживающее в домах и дачных массивах, расположенных в пойме Урала, будет эвакуировано в связи с возможным выходом реки из берегов.

- По состоянию на 8 апреля 2024 года уровень воды в реке достиг отметки 703 см и продолжает повышаться. Прошлогодний максимум составил 557 см. Вода прибывает со стороны Российской Федерации, где в связи с паводками осуществлялся активный сброс из двух водохранилищ – Ириклинского и Приузенского. Эвакуационные пункты готовы к приему граждан, — отметил Нурлан Байбазаров.

Продолжаются работы по укреплению берегов реки Урал и возведению дамб в городе Уральск и четырех районах области. В частности временные дамбы будут возведены близ сел Даринск, Байконыс, Озерный, Володар, Январцево, Аксу, Рубежинское и других.

Власти города просят жителей следовать указаниям представителей акиматов и волонтеров. Правопорядок в эвакуированных районах будет обеспечиваться силами местной полицейской службы и ДЧС.

Ранее сообщалось, что уровень воды в реке Жайык (Урал) превысил 7 метров вблизи Уральска. Как готовятся к приходу большой воды в ЗКО. 185 детей из пострадавших от паводков районов ЗКО отдохнут в республиканских лагерях.