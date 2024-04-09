Как готовятся к приходу большой воды в ЗКО

Уровень воды в реке Жайык (Урал) повышается с каждым днем. Подготовлена ли территории вдоль реки и город Уральск ко второй волне паводков, корреспондент агентства Kazinform. проанализировал сложившуюся ситуацию.

Смогут ли плотины на берегах рек противостоять паводкам?

По словам директора филиала РГП «Казгидромет» Тилегена Шапанова, во второй половине апреля река Жайык, скорее всего, превысит опасный предел (850 сантиметров). Если ситуация будет развиваться таким образом, центр региона окажется под угрозой паводков.

По словам заместителя акима города Уральска Жандоса Дуйсенгалиева, сейчас ведутся работы по укреплению плотин по шести направлениям.

Фото: Ғайсағали Сейтақ / Kazinform

— Одним из опасных участков, куда может прорваться вода, является район Курени в старой части города. Так же это низины возле станции юных натуралистов и зоны на границе реки Чаган и улицы Исатая-Махамбета. Хотя территория побережья поселка Коминтерн не разрушена, там тоже ведутся укрепительные работы. Известно, что в центре города Уральск вода впадает в Перевалочную рощу, где проходят улицы С. Сейфуллина, Л. Толстого, Т. Масина. Кроме того, укрепляется район дамбы, разделяющей Жайыкское и Аниськинское озера, — отмечает Жандос Асхатулы.

Фото: Ғайсағали Сейтақ / Kazinform

По его словам, в районе мясоперерабатывающего завода АО «Жайықжылуқуат» и ТОО «Батыс су арна» крутые берега реки очень высокие и никакой опасности там нет.

Фото: Ғайсағали Сейтақ / Kazinform

В целом можно сказать, что все плотины соответствуют требованиям. Нормальный уровень реки Жайык — 22 метра 45 сантиметров. Если паводковая вода поднимется на 10 метров, то уровень может достичь 33 метров.

Фото: акимат ЗКО

— Поэтому, чтобы сделать плотины более безопасными, мы увеличиваем их высоту более чем на 34 метра. В настоящее время работает около 150 спецтехники от более чем 20 компаний. На сегодняшний день с двух карьеров автомобилями «КАМАЗ» завезен грунт, совершено примерно 300 рейсов. Кроме того, около 120 тысяч мешков, наполненных песком, были размещены в необходимых местах. Активное участие в этом принимают волонтеры, жители города, госслужащие, спортсмены, бойцы Национальной гвардии, военнослужащие из Алматы и Мангистауской области. За два-три дня мы собираемся подготовить еще 80-90 тысяч мешков и укрепить слабые места, — заявил Ж. Дуйсенгалиев.

Если с реки потечет много воды, под угрозой подтоплений окажутся расположенные вдоль реки населенные пункты Байтерекского, Бурлинского, Теректинского, Акжайыкского районов.

Фото: акимат города Уральска

Первая в регионе ГЭС расположена в селе Январцев Байтерекского района. Этот поселок находится всего в 100 метрах от реки. По словам акима Январцевского сельского округа Абылая Жумагалиева, здесь также укреплена старая плотина.

— При переливе реки Жайык сначала водой наполняется часть лесной территории. То есть речная вода, прибывающая с восточной стороны, в первую очередь будет угрожать пятидесяти домам с левой стороны. Поэтому близлежащие участки плотины были подняты максимально высоко, — рассказывает А.Жумагалиев.

Фото: ДЧС ЗКО

В состав Байтерекского района входят шесть населенных пунктов Кушумского сельского округа, в том числе село Аксу, прилегающее к Жайыку. Опасный предел реки у села Кушум составлял 850 сантиметров, сегодня же он достиг 651 сантиметра.

— В целях предотвращения паводков здесь ведется возведение дамб. В этом поселке в 60 домах проживают 220 человек, из них 53 — дети. В случае опасности, они будут переброшены в эвакуационный пункт в селе Кушум, — сообщил аким Кушимского сельского округа Афган Алмурзин.

Аналогичные работы проводятся в Рубежинском, Дарьинском, Янайкинском, Байконисском сельских округах. В регионе формируются эвакуационные пункты. На данный момент создана комиссия, которая работает над подсчетом ущерба, причиненного подтоплениями 43 домов района.

— До этого 19 населенных пунктов района находились под угрозой из-за прихода талых воды. На борьбу с паводками было мобилизовано около 3000 человек (185 единиц техники), и эти села были спасены от подтоплений. В спасательных работах приняли активное участие депутаты районного маслихата, местные предприниматели, волонтеры и госслужащие и простые жители. Сейчас основное внимание уделяется строительству плотин. Ситуация находится под контролем акима района Марата Токжанова, — заявил заместитель акима района Ерлан Галиев.

Главная цель — спасение людей

Как отмечает заместитель акима Уральска Жандос Дуйсенгалиев, одной из актуальных задач является переселение жителей загородных домов, расположенных в поймах рек. В течение десяти дней сотрудники ДЧС и полиции города Уральск проводили разъяснительную работу с жителями загородных домов.

Фото: ДЧС ЗКО

— С сегодняшнего дня мы собираемся принудительно выселять людей, проживающих за городом. В связи с этим принято соответствующее решение акима города. Потому что вода, которая ожидается 9–10 апреля, скорее всего, затопит эти коттеджи. В связи с этим в целях безопасности и для бесперебойного проведения эвакуационных работ, в соответствии со статьей 56 Закона РК «О гражданской защите», коттеджи, расположенные в поймах реки Жайык, будут отключены от электричества и газа, начиная с сегодняшнего дня. Эвакуационные пункты подготовлены для всех, у кого нет временного жилья. В настоящее время, а таких пунктах, расположенных в специализированной спортивной школе для детей и подростков олимпийского резерва (с. Зачаган, ул. Бирлик, 7А) и специализированной спортивной школе для детей и подростков олимпийского резерва по боевым искусствам (с. Зачаган, ул. М. Монкеулы, д. 114) и Уральском технологическом колледже «Сервис» (по улице Циолковского, 2б), имеются места — заверил заместитель амима города.

Фото: ДЧС ЗКО

По его словам, главная цель — спасти жизни людей. Принимая во внимание тот факт, что из-за паводков в Атырауской области, в городе Орске РФ погибли люди, необходимо предотвратить такие случаи.

Фото: ДЧС ЗКО

— В такой критический час очень важно работать рука об руку, в единстве. Более 600 наших волонтеров сообща работают в Уральске. Среди них студенты, спортсмены, преподаватели, деятели культуры и простые граждане. В настоящее время волонтеры наполняют мешки песком на полигоне ТБО в селе Асан, а некоторые из них вместе со спасателями перевозят жителей подтопленных сел в более безопасные места. При этом они продолжают свою работу в эвакуационных пунктах. Мы продолжим нашу совместную работу. Наша сила в единстве! — подчеркнул лидер волонтерского движения «Орал жастары» Дулат Жусипкалиев.

Ранее сообщалось, что уровень воды в реке Жайык (Урал) превысил 7 метров вблизи Уральска.