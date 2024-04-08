Уровень воды в реке Урал превысил 7 метров вблизи Уральска

На гидростанции города Уральск за сутки уровень воды в реке Урал (Жайык) поднялся на 9 сантиметров и достиг 703 сантиметров (опасный предел — 850 см), передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам директора филиала РГП «Казгидромет» по ЗКО Тилегена Шапанова, на 08:00 — 8 апреля уровень воды в реке Урал у села Январцев составляет 777 (+10, опасный уровень — 1250 см), в Кушиме 651, (+17 850 см), у Тайпака 343 (+38 850 см).

Фото: Kazinform

В канале Кочим она также составила 752 (+19 800 см), в реке Рубежка 760 сантиметров (+26,1 тысяч см).

В остальных реках региона уровень воды снижается. Так, на реке Шаган, впадающей в Урал, за сутки уровень воды упал на 35 сантиметров (1274, опасный предел — 1300) в районе села Чувашин.

Старший инженер управления водного хозяйства ЗКО Нуржан Толеуиш сообщил, что опасности от талой воды на данный момент нет, и основное внимание уделяется дачным участкам, расположенным в поймах рек Урал и Чаган.

Фото: Kazinform

— Будет проведена предварительная эвакуация жителей, проживающих на дачах. Проводятся берегоукрепительные работы на реке Урал возле Уральска, Бурлинском, Теректинском и Байтерекском районах. Всего с начала наводнения в регионе эвакуировано 7048 человек, сейчас более 1500 жителей размещены в 161 эвакуационном пункте, — сообщил Н.Толеуиш.

Ранее сообщалось, что берега реки Урал укрепляют в Уральске.