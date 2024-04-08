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    11:12, 08 Апрель 2024 | GMT +6

    Берега реки Урал укрепляют в Уральске

    Уральск
    Фото: акимат Уральска

    В Уральске ведутся работы по повышению высоты дамб на берегу реки Урал (Жайык). Сюда доставляют мешки с песком и инертными материалами, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — В частности, в Куренском районе укрепляются плотины. Сюда доставляют мешки с песком и инертными материалами. В целом для укрепления берегов реки Урал будет мобилизовано около 200 спецтехники. Данные работы будут проводиться и на других участках, где есть риск подтоплений, — отмечают в городском акимате.

    По словам заместителя начальника управления водоснабжения и канализации ЗКО Каната Карабалаева, всего в области 581 дом (23 в Уральске, 151 в Теректинском районе, 80 в Каратобе, 204 в Сырыме, 84 в Бурли, 39 в Байтереке), затоплено 245 дворовых территорий, 427 загородных домов.

    В регионе переливы воды произошли более чем на 70 участках автодорог, смыло 60 участков дорог.

    — Всего эвакуировано 7039 человек, в том числе 3661 ребенок. В эвакуационных пунктах осталось 1455 человек, из них 604 детей. Создано 161 пункта эвакуации, вмещающих 8596 человек, — сообщил К.Карабалаев.

    По словам директора филиала РГП «Казгидромет» по ЗКО Тилегена Шапанова, уровень воды в реке Жайык в районе Январцевской гидростанции достиг 771 см (предел опасности — 1250 см), 695 (850 см) в районе города Уральск, 637 см в Кушиме и 315 в Тайпаке.

    Ранее сообщалось, что более 3,7 тысяч домов остаются подтопленными в Казахстане. 

    Теги:
    Уральск Регионы Казахстана Регионы Акимат Паводки
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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