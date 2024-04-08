Более 3,7 тысячи домов остаются подтопленными в Казахстане

На данный момент подтопленными остаются 3745 частных жилых домов. Такие данные озвучил старший офицер Комитета по гражданской обороне и воинским частям МЧС РК Ерасыл Сайпаш, передает корреспондент агентства Kazinform.

— В круглосуточном режиме в аварийно-спасательных работах задействованы 16375 человек и более 1600 единиц техники, 377 водооткачивающих средств и 81 плавательное средство, 15 воздушных судов. На данный момент подтопленными остаются 3745 частных жилых домов, 421 дворовая территория в 7 областях — Атырауская, Актюбинская, Акмолинская, Костанайская, ВКО, СКО и Павлодарская области, — сказал Ерасыл Сайпаш на брифинге в СЦК.

На контроле находятся 105 размывов автодорог, из них 4 моста и 101 дорожное полотно.