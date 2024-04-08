РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:36, 08 Апрель 2024 | GMT +6

    Более 3,7 тысячи домов остаются подтопленными в Казахстане

    паводки
    Фото: пресс-служба Правительства РК

    На данный момент подтопленными остаются 3745 частных жилых домов. Такие данные озвучил старший офицер Комитета по гражданской обороне и воинским частям МЧС РК Ерасыл Сайпаш, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — В круглосуточном режиме в аварийно-спасательных работах задействованы 16375 человек и более 1600 единиц техники, 377 водооткачивающих средств и 81 плавательное средство, 15 воздушных судов. На данный момент подтопленными остаются 3745 частных жилых домов, 421 дворовая территория в 7 областях — Атырауская, Актюбинская, Акмолинская, Костанайская, ВКО, СКО и Павлодарская области, — сказал Ерасыл Сайпаш на брифинге в СЦК.

    На контроле находятся 105 размывов автодорог, из них 4 моста и 101 дорожное полотно.

    — На контроле 65 населенных пунктов без транспортного сообщения. На контроле Республиканского оперативного штаба находятся Атырауская, Актюбинская, Акмолинская, Костанайская, ВКО, СКО и Павлодарская области. На телефон горячей линии поступило 1052 звонка, психологи оказывают экстренную психологическую помощь пострадавшим, — добавил спикер.

    Теги:
    МЧС Казахстан Регионы Казахстана Регионы Происшествия Паводки
    Азамат Сыздыкбаев
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!