185 детей из пострадавших от паводков районов ЗКО отдохнут в республиканских лагерях

В республиканских лагерях отдохнут185 детей из пострадавших от паводков регионов Западно-Казахстанской области, 83 из них выехали сегодня, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам начальника отдела управления образования ЗКО Хажарбиби Искандаравой, 70 детей будут отдыхать 21 день в лагере «Тау Жанашар» в Алматинской области, 13 — в санатории «Бобек» с 10 по 24 апреля.

— Кроме того, 102 ребенка будут отдыхать 10 дней в санатории «Камбаш» Кызылординской области 17–26 апреля. Из 185 детей 10 — из Бурли, 48 — из Каратобе, 32 — из Сырыма, 60 — из Теректинского района и 35 — из города Уральск, — уточнила Х. Искандарова.

Ранее сообщалось, что берега реки Урал укрепляют в Уральске.