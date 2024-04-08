РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:23, 08 Апрель 2024 | GMT +6

    185 детей из пострадавших от паводков районов ЗКО отдохнут в республиканских лагерях

    отдых детей
    Фото: акимат ЗКО

    В республиканских лагерях отдохнут185 детей из пострадавших от паводков регионов Западно-Казахстанской области, 83 из них выехали сегодня, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По словам начальника отдела управления образования ЗКО Хажарбиби Искандаравой, 70 детей будут отдыхать 21 день в лагере «Тау Жанашар» в Алматинской области, 13 — в санатории «Бобек» с 10 по 24 апреля.

    — Кроме того, 102 ребенка будут отдыхать 10 дней в санатории «Камбаш» Кызылординской области 17–26 апреля. Из 185 детей 10 — из Бурли, 48 — из Каратобе, 32 — из Сырыма, 60 — из Теректинского района и 35 — из города Уральск, — уточнила Х. Искандарова.

    Ранее сообщалось, что берега реки Урал укрепляют в Уральске. 

    Теги:
    Дети Река Урал Детский отдых Западно-Казахстанская область Паводки
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!