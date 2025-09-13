Проверка автопарков Алматы: неисправный автобус выпускали на линию

Главная цель рейда – повысить безопасность пассажирских перевозок и обеспечить надлежащий контроль за техническим состоянием общественного транспорта.

Полицейские проверяли техническое состояние автобусов, наличие необходимой документации, соблюдение требований предрейсового медицинского осмотра водителей и готовность транспорта к безопасной эксплуатации.

В ходе проверки были выявлены нарушения. В отношении должностного лица автопарка составлено два административных протокола за выпуск на линию технически неисправного транспорта. Один автобус водворен на специализированную штрафную стоянку.

