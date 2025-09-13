РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    19:31, 12 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Проверка автопарков Алматы: неисправный автобус выпускали на линию

    Сотрудники административной полиции Турксибского района города Алматы провели проверку двух автобусных парков, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Проверка автопарков Алматы: неисправный автобус выпускали на линию
    Фото: ДП Алматы

    Главная цель рейда – повысить безопасность пассажирских перевозок и обеспечить надлежащий контроль за техническим состоянием общественного транспорта.

    Полицейские проверяли техническое состояние автобусов, наличие необходимой документации, соблюдение требований предрейсового медицинского осмотра водителей и готовность транспорта к безопасной эксплуатации.

    В ходе проверки были выявлены нарушения. В отношении должностного лица автопарка составлено два административных протокола за выпуск на линию технически неисправного транспорта. Один автобус водворен на специализированную штрафную стоянку.

    Ранее сообщалось, что в Алматинской области автобус со школьниками столкнулся с легковым автомобилем. Есть погибшие.

    Транспорт Нарушения Автобус Алматы
    Еламан Турысбеков
    Автор
