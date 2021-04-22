Провели газ, интернет, изучают казахский язык: как изменились поселки Кордайского района

КОРДАЙСКИЙ РАЙОН. КАЗИНФОРМ - В феврале прошлого года в Масанчи, Сортобе и еще нескольких поселках Кордайского района Жамбылской области произошли массовые беспорядки. Были разрушены дома, магазины, автомобили и торговые объекты. Но государство оказало большую поддержку местным жителям. Здесь проводились восстановительные работы, появились сквер, спортплощадки, школа и многое другое. Корреспонденты МИА «Казинформ» спустя больше чем год побывали в этих населенных пунктах и узнали, как сейчас живут сельчане.

Село Масанчи расположено в 60 километрах от райцентра - села Кордай. В 2020 году здесь произошли большие изменения. Были подведены природный газ, водопровод, интернет, заасфальтированы дороги, появился сквер, высажены деревья.

«У нас произошли большие изменения. Из резервного фонда Правительством было выделено 575,8 млн тенге, по дорожной карте - 1,8 млрд тенге. Спасибо государству. 41 улицу в поселке мы заасфальтировали. Восстановили все разрушенные дома, коммерческие объекты. Сделали евроремонт. У нас все здесь дешевле, люди из других поселков приезжают к нам за покупками. Также в этом году было посажено 800 саженцев», - рассказывает аким Масанчинского сельского округа Рамазан Малиев.

В Масанчинском сельском округе проживает более 19 тысяч человек. Многие их них имеют свои хозяйства и занимаются земледелием. Они выращивают в основном овощи: лук, картофель, капусту, редиску.

«В прошлом году жители Сортобе, Аухатты, Масанчи выращивали овощи на территории площадью 5 623 гектара. В целом в Масанчи действуют около 40, а в Сортобе 50-60 крестьянских хозяйств. По району у нас имеется 135 тысяч гектаров посевных площадей, из них 134 тысячи мы планируем в этом году охватить. Государство субсидирует минеральное удобрение и дизельное топливо, а также технику», - говорит руководитель отдела сельского хозяйства акимата Кордайского района Адилет Каспакбаев.

Одним из местных жителей, кто уже давно занимается земледелием, - 60-летний Щерба Химамов. Он выращивает лук, картофель, капусту и редиску прямо в своем огороде площадью 15 соток. Ему помогают его сыновья и внуки.

«Мы обычно начинаем выращивать овощи в теплицах уже с начала февраля. В прошлом году начали в январе. Но это зависит от погоды. Вот эти редиски у нас уже дают второй урожай в этом году», - заявил местный аксакал.

Он не хотел вспоминать события, которые произошли в феврале 2020 года, но отметил, что сейчас в селе обстановка спокойная. Все живут дружно.

С мнением аксакала также согласен дальнобойщик с восьмилетним стажем Абдурашит Мадиев. Он выразил благодарность государству за поддержку.

«Мой дом почти сгорел полностью во время беспорядков. Также сгорели мои автомобили: грузовой и легковой. Мы со своей семьей временно проживали у братьев. У меня уже дети, внуки. Спасибо государству за то, что помогли восстановить наш дом, выделили деньги в размере около 4 миллионов тенге, а также строительные материалы. Мне также помогли добрые люди. Осенью прошлого года уже закончили ремонт и обратно поселились», - отметил он.

Еще один житель поселка Юсуф Фаров также выразил благодарность властям за поддержку. Он вспомнил беспорядки, произошедшие в феврале прошлого года.

«Когда начались беспорядки, я уехал из дома, забрал жену и внучку, а когда обратно вернулся, увидел, что дом горит. В итоге сгорело пять комнат. Но сейчас уже почти полностью восстановили, добавили еще три комнаты. Помогли государство и местные жители. Ремонт делали около полугода. Евроремонт сделали. Газ провели. В доме тепло», - заметил спикер.

В этом поселке были восстановлены не только дома, но и магазины. По информации акима Кордайского района Рустема Даулета, во время чрезвычайной ситуации в селах Масанчи, Булар батыра и Аухатты пострадали 65 объектов, в том числе 46 жилых домов, 18 коммерческих, 1 хозяйственная постройка и 62 автомобиля. Из 65-ти сгоревших объектов 11 не легализованы, а на восстановление 54 объектов недвижимости ушло 213 миллионов тенге.

У местного предпринимателя Рабии Жумировой в тот день сгорели 10 продуктовых и непродуктовых магазинов.

«Это был для нас большой удар. Мы не знали, с чего начинать. В тот вечер я была дома. Пришла сюда на второй день, и здесь уже валялись арматуры, камни, все продукты сгорели, магазины еще дымили. Но сейчас уже все восстановили, работаем. Государство нам хорошо помогло: деньгами и стройматериалами. Спасибо», - сказала она.

В поселке Масанчи при спонсорской помощи построены также спортивные и игровые площадки. Появилось мини-футбольное поле, где проводятся турниры. Местные ребята уже оценили его высокое качество и довольны.

Кроме того, в здании дома культуры можно увидеть историко-краеведческий музей, в котором бережно хранят историю родного края. Здесь находятся около 2000-3000 экспонатов, самые древние из которых датируются вторым тысячелетием до нашей эры. Хранителем музейного фонда в селе Масанчи уже много лет является Муса Лочь. Он коротко рассказал об истории этого поселка.

По словам Мусы Лочь, село Масанчи - первое дунганское поселение на территории РК. Оно образовано в 1878 году, первоначальное название было Каракунуз. В 1903 году, в год 25-летия с момента переселения дунган, село переименовано в честь последнего русского царя Николая II в Николаевку. После Октябрьской революции, в 1918 году, населенному пункту вернули прежнее название Каракунуз, а в 1965 году село получило название Масанчи, увековечив подвиг героя дунганского народа Магазы Масанчи, участника революционного движения, гражданской войны. Сейчас в Казахстане проживают более 65 тысяч дунган.

Председатель совета ветеранов Масанчинского сельского округа Бедер Двумаров, рассказывая журналистам о восстановительных работах, акцентировал свое внимание на школах, где дунган обучают казахскому языку.

«У нас раньше не было интернета, его подключили, самое главное к нам поступил в этом году природный газ. Я хочу сказать огромное спасибо нашему Президенту и Елбасы, а также акиму Жамбылской области и району. Народ очень рад, что в нашем селе происходят такие изменения.

У нас в сельском округе действуют четыре школы, одна из них на государственном языке была открыта в 2009 году. Это первая казахская школа среди дунган в Казахстане. Мы изучаем очень серьезно государственный язык. У нас есть смешанная школа, в которой есть уже пять казахских классов. Я думаю, что наша молодежь, спустя немного времени, будет отлично владеть казахским языком», - добавил он.

По его словам, казахский язык активно учат и взрослое население, а также имамы.

И.о. директора казахской школы в селе Масанчи Камбар Иманкулов заметил, что в казахской школе образование получает около 1 тысячи учащихся 1-11 классов. Среди них 34 казахов, а остальные представители другой национальности.

«В этом учебном году количество учеников выросло. В сентябре мы в первый класс приняли 129 детей, а до этого в 2019-2020 году приняли 95 учеников. Все дети и их родители с большим желанием изучают казахский язык. Спрос большой. А учителей у нас 86, из них 5 дунганов, а остальные казахи», - заявил Камбар Иманкулов.

Казахскому языку обучаются также дети дошкольного возраста и сотрудники детского сада поселка Сортобе. Заведующая яслями-садом «Достык» Хеджер Люшировна поблагодарила преподавателей за их большой труд. Директор языкового центра Кордайского района Алия Итжанова заявила, что на сегодня количество слушателей составляет 230 человек.

«У нас в Сортобе в средней школе №16 на курсах казахского языка шесть групп, а в яслях-саду «Достык» - две группы, также в поселке Масанчи в детском саде «Ботакан» есть группы. Языковые центры в нашем районе начали работать с декабря 2020 года. На сегодня курсы проходят 19 групп - это 230 слушателей. Они проходят такие уровни, как А1, А2, В1. Наша цель обучить всех до уровня С1. Некоторые слушатели уже закончили уровень А1 и получили сертификаты. Они продолжают второй уровень. Каждый урок занимает 1 час и 20 минут. В общей сложности 100 занятий. Это примерно 2,5 месяца. Также курсы доступны в интернете», - добавила она.

В поселке Сортобе при спонсорской поддержке в 2020 году также была открыта школа имамов.

«В Кордайском районе есть 62 мечети. Работает 91 человек. Из них 30 казахи, 59 - дунгане, а также 2 турка. Все они дружные, всегда призывают молодежь и народ к единству и патриотизму, любить свою Родину. Здесь наши имамы учатся говорить на казахском, они готовятся дать духовные наставления на казахском языке. Каждый день практикуют, общаются друг с другом на казахском», - рассказал главный имам Жамбылской области Бейбит Мырзагельдиев.

В Кордайском районе отдельное внимание уделяется также молодежи призывного возраста. Аким Кордайского района Рустем Даулет заявил, что число молодежи других национальностей, изъявивших желание служить в казахстанской армии, выросло на сегодня на 30%.

Одним из тех, кто с честью отслужил и выполнил свой священный долг перед Родиной, является дунганин Арафат Мабо. Он ответил, что в армии он научился дисциплине.

«Армия понравилась. Я служил в десантно-штурмовой бригаде (ДШБ). Научился прыгать с парашюта. В общем было пять прыжков, все было отлично. У меня были друзья разных национальностей. Общаемся друг с другом до сих пор. Сейчас мои братья ушли в Пограничную службу. В целом я всей молодежи хочу посоветовать мирно жить, уважать друг друга и всегда поддерживать связь вне зависимости от национальности», - сказал он.

Еще один местный житель рассказал, что его сын в прошлом году добровольно ушел в армию. Он сам 10 лет назад прошел военные сборы в Отаре. Он призвал всех жить в мире и согласии, как до этого жили их предки.

Местный аксакал Ергазы Бошаев в ходе пресс-тура заверил всех журналистов, что сейчас в поселке люди проявляет больше взаимоуважения. Народ живет дружно. Акимы сельского округа и Кордайского района добавили, что с молодежью была проведена большая работа после случившегося в феврале прошлого года.