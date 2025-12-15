Процесс приобретения 30% акций ТАПИ будет не таким быстрым — Аккенженов

Речь идет о планах Казахстана присоединится к проекту ТАПИ в качестве акционера с долей 30%.

— На сегодняшний момент мы никаких ответов не получили. Ни от туркменской стороны, ни от других потенциальных партнеров, — сообщил Аккенженов на встрече с журналистами.

При этом переговоры об участии в освоении супергигантского газового месторождения Туркменистана — Галкыныш продолжаются.

— QazaqGaz сделал свое предложение и ожидает ответа. Галкыныш является одним из самых крупнейших месторождений в мире, поэтому этот процесс будет не таким быстрым, как некоторые люди ожидают. Такие проекты разрабатываются очень долгое время и процесс вхождения в акционеры занимает тоже долгое время. Поэтому давайте наберемся терпения. Сторонам необходимо сделать всестороннюю оценку и принять соответствующие решения, — подчеркнул министр.

Напомним, газовое сотрудничество Казахстана и Туркменистана опирается на три направления: участие в разработке туркменских месторождений, включая крупнейшее — Галкыныш, взаимодействие в магистральных проектах вроде ТАПИ и импорт туркменского газа для снабжения юга Казахстана. О стратегическом значении такого партнерства рассказала руководитель ОФ «Институт исследования региональной интеграции» Таисия Мармонтова в интервью корреспонденту агентства Kazinform.