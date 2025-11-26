Это энергетическая безопасность — эксперт о газовом сотрудничестве с Туркменистаном

Долгосрочность и значимость такого сотрудничества закреплена в подписанном Соглашении о стратегическом сотрудничестве по развитию газовой отрасли, в рамках которого взаимодействуют национальные компании QazaqGaz и «Туркменгаз», напоминает Мармонтова.

Участие на месторождении Галкыныш укрепит роль Казахстана как регионального газового хаба

Мармонтова отмечает, что месторождение Галкыныш — одно из крупнейших в мире, с крайне значительными запасами, и участие Казахстана в его разработке имеет несколько преимуществ.

— Во-первых, это ресурсная база для обеспечения газом юга страны. Во-вторых, это диверсификация источников и снижение зависимости, потому что Туркменистан — это очень логичный партнер, занимает четвертое место в мире по запасам. Для нас важно иметь несколько поставщиков, чтобы минимизировать риски форс-мажоров, — говорит она.

Помимо ресурсной безопасности, участие Казахстана открывает возможности для развития собственной газотранспортной системы.

— Участие в разработке Галкыныша означает, что мы принимаем участие в маршрутах доставки ресурса как на север, так и дальше, в направлении Китая, Южной Азии. Также это возможности диверсификации нашей экономики, потому что мы можем развивать сервисные, инженеринговые компании и укрепить роль Казахстана как регионального газового хаба, — поясняет эксперт.

Газопровод ТАПИ открывает Казахстану выход на крупнейшие рынки Южной Азии

Другое перспективное направление в развитии двусторонних отношений в газовой отрасли — это магистральный газопровод Туркменистан — Афганистан — Пакистан — Индия.

Его протяженность составляет более 1800 километров, проектную мощность оценивают в 33 млрд кубометров, значительная часть которых будет поступать с месторождения Галкыныш.

— Наша заявка на долю в Трансафганском газопроводе означает получение статуса одного из ключевых акционеров. Доля в доходах — это экономические опции, что в трубу будет заходить казахстанский газ, через те же своповые схемы, через расширение проекта, — объясняет Мармонтова.

По ее словам, участие Казахстана в строительстве магистрали одновременно создает дополнительный спрос на металлургическую продукцию, сервисные услуги и смежные отрасли — от поставок стали и труб до обслуживания инфраструктуры. Это, в свою очередь, открывает для казахстанского бизнеса новые ниши в связанных секторах.

Особое стратегическое значение этой магистрали эксперт видит в выходе на рынки Южной Азии.

— Стратегически участие в ТАПИ укрепит роль Казахстана, как транзитного хаба. Потому что если мы, в ходе развития проектов с Китаем, с Россией, говорим о нашем мосте между Востоком и Западом, то теперь это еще и мост к югу, в сторону огромного рынка стран Южной Азии — Индия, Пакистан. К тому же, даже принимая во внимание особенности афганского направления, сама готовность Казахстана рассматривать участие на уровне акционера показывает, что речь идет не только об имидже, но и о долгосрочной ставке на развитие региональной связанности, — отметила она.

Также эксперт обратила внимание на транзитной роли Казахстана в поставках туркменского газа и по другому важному газопроводу.

— Параллельно продолжается транзит туркменского газа в Китай через газопровод «Центральная Азия — Китай», что дополнительно загружает казахстанскую газотранспортную систему и усиливает взаимовыгодную связанность инфраструктур, — подчеркнула эксперт.

Импорт туркменского газа — оптимальное решение для энергетической безопасности юга Казахстана

Помимо совместных проектов, туркменский газ играет заметную роль в снабжении юга Казахстана. В прошлом году стоимость импорта «Туркменгаза» достигла около 150 млн долларов, что указывает на вполне существенные объемы поставок.

— Эта сумма говорит о том, что объемы отнюдь не символические. Важно понимать контекст: основной газ добывают на западе страны, тогда как дефицит особенно остро ощущается на юге. Протянуть газ по магистралям из Карачаганака или Тенгиза — долго и дорого. Туркменский газ географически ближе, поэтому он дешевле, чем транспортировать собственный через всю страну, — объясняет Мармонтова.

Она добавляет, что структура добычи газа в Казахстане сама по себе создает необходимость импорта. Большая часть добычи — это попутный нефтяной газ, и значительные объемы приходится закачивать обратно в пласт, чтобы поддерживать добычу нефти. В результате на внутренний рынок поступает меньше газа, чем добывается физически, что усиливает потребность в поставках ближайшего соседа.

Кроме того, импорт туркменского газа дает Казахстану дополнительные преимущества: снижает нагрузку на угольную генерацию, что важно для экологии и диверсифицирует импорт. К тому же, импорт туркменского газа позволяет высвободить собственный газ для переработки и получать продукцию с более высокой добавленной стоимостью.

— В прошлом году Казахстан произвел около 50 миллиардов кубометров газа, но примерно половину пришлось закачивать обратно в пласт, поэтому на внутреннем рынке где-то 29-30 миллиардов кубометров. И на фоне того, что растет спрос, это создает дефицит и накладывает определенные ограничения на экспорт. Соответственно, в этом смысле договоренности, которые заключены, это переход на долгосрочную модель сотрудничества, — заключила Таисия Мармонтова.

Напомним, в ходе государственного визита президента Туркменистана в Астану, Касым-Жомарт Токаев и Сердар Бердымухамедов подписали Совместное заявление и 11 документов.

Также Глава государства сообщил, что по итогам переговоров стороны договорились продолжить взаимодействие в рамках текущих проектов в области газопереработки, развитии газотранспортной инфраструктуры.