Противопаводковые работы продолжаются в трех районах Акмолинской области

На сегодняшний день задействованы свыше 300 человек и 50 единиц техники МЧС, местных исполнительных органов, волонтеров и местных жителей в Жаркаинском, Есильском и Целиноградском районах.

Фото: МЧС РК

Стоит отметить, что основной пик паводка в регионе пройден. Более двух тысяч эвакуированных акмолинцев вернулись в свои дома.

Как сообщалось ранее, аким Акмолинской области Марат Ахметжанов совершил рабочую поездку в в Целиноградский район. В селе Оразак ведутся работы по отсыпке тела защитной дамбы, где в связи с возможной угрозой размыва есть риск подтопления населенного пункта во время спуска воды из водохранилищ Ынтымакское и Саркырама.