21:00, 21 Апрель 2024 | GMT +6
Противопаводковые работы продолжаются в трех районах Акмолинской области
На сегодняшний день задействованы свыше 300 человек и 50 единиц техники МЧС, местных исполнительных органов, волонтеров и местных жителей в Жаркаинском, Есильском и Целиноградском районах.
Стоит отметить, что основной пик паводка в регионе пройден. Более двух тысяч эвакуированных акмолинцев вернулись в свои дома.
Как сообщалось ранее, аким Акмолинской области Марат Ахметжанов совершил рабочую поездку в в Целиноградский район. В селе Оразак ведутся работы по отсыпке тела защитной дамбы, где в связи с возможной угрозой размыва есть риск подтопления населенного пункта во время спуска воды из водохранилищ Ынтымакское и Саркырама.