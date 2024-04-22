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    21:00, 21 Апрель 2024 | GMT +6

    Противопаводковые работы продолжаются в трех районах Акмолинской области

    Противопаводковые работы продолжаются в трех районах Акмолинской области
    Фото: МЧС РК

    На сегодняшний день задействованы свыше 300 человек и 50 единиц техники МЧС, местных исполнительных органов, волонтеров и местных жителей в Жаркаинском, Есильском и Целиноградском районах.

    Противопаводковые работы продолжаются в трех районах Акмолинской области
    Фото: МЧС РК

    Стоит отметить, что основной пик паводка в регионе пройден.  Более двух тысяч эвакуированных акмолинцев вернулись в свои дома.

    Как сообщалось ранее, аким Акмолинской области Марат Ахметжанов совершил рабочую поездку в в Целиноградский район. В селе Оразак ведутся работы по отсыпке тела защитной дамбы, где в связи с возможной угрозой размыва есть риск подтопления населенного пункта во время спуска воды из водохранилищ Ынтымакское и Саркырама. 

    Противопаводковые работы продолжаются в трех районах Акмолинской области
    Фото: МЧС РК

     

    Теги:
    Подтопления МЧС Регионы Казахстана Паводки в Казахстане Паводки Акмолинская область
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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