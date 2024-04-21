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    17:13, 21 Апрель 2024 | GMT +6

    Состояние дамбы в селе Оразак Акмолинской области проинспектировал Марат Ахметжанов

    Управление внутренней политики акимата области
    Фото: акимат Целиноградского района Акмолинской области

    В  селе Оразак ведутся работы по отсыпке тела защитной дамбы,  где в связи с возможной угрозой размыва есть риск подтопления населенного пункта во время спуска воды из водохранилищ Ынтымакское и Саркырама. Об этом стало известно в ходе рабочей поездки акима Акмолинской области Марата Ахметжанова в Целиноградский район, передает агентство Kazinform со ссылкой на Управление внутренней политики.

    Руководитель региона лично прошелся вдоль дамбы, оценивая ситуацию и объем выполненных работ.

    — По подсчетам специалистов объем воды на данный момент 1 миллиард 200 миллионов кубометров. Эта вода поступает из Караганды через реку Нура. В настоящее время уровень воды там снизился, ситуация стабилизировалась. Большого количества воды больше не ожидается, — отметил Марат Ахметжанов.

    Управление внутренней политики акимата области
    Фото: акимат Целиноградского района Акмолинской области

    По информации акимата района, с 10 апреля по сегодняшний день в селе Оразак уложено 20 тысяч мешков с песком, что позволило укрепить 200 метров дамбы. В работах задействованы ресурсы местных органов власти и областного ДЧС. 
    Обращаясь к спасателям и жителям села, аким области Марат Ахметжанов поблагодарил за проводимую работу.

    — Благодарю всех, кто приходит на помощь в такой критический час и показывает яркий пример единства. Паводковый период в регионе подходит к концу, будут приняты соответствующие меры и программы для того, чтобы подобные ситуации не повторились в будущем, — сказал Марат Муратович на встрече с жителями.

    Управление внутренней политики акимата области
    Фото: Управление внутренней политики акимата области

    К слову, в противопаводковых мероприятиях на данном участке кроме представителей местного акимата и ДЧС задействовано более 100 волонтеров и 70 человек из Службы государственной охраны.

    Теги:
    Регионы Казахстана Акимат Паводки в Казахстане Акимы Паводки Акмолинская область
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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