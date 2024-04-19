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    00:43, 19 Апрель 2024 | GMT +6

    Более двух тысяч эвакуированных акмолинцев вернулись в свои дома

    паводки Акмолинская область
    Фото: Оксана Матасова

    На сегодня более двух тысяч эвакуированных акмолинцев уже вернулись в свои дома. О паводковой обстановке в Акмолинской области рассказали в пресс-службе ДЧС региона, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Как было озвучено, продолжаются все необходимые противопаводковые мероприятия, направленные на недопущение подтопления населенных пунктов и минимизацию ущерба населению.

    — В настоящее время паводок на территории области проходит в стабильно-напряженном режиме. Для защиты населенных пунктов возведены и укреплены обвалования протяженностью 44 тысяч метров, откачено более 3 млн кубов воды, уложено более 300 тысяч мешкотары с инертным материалом, расчищено и углублено более 85 км каналов и арыков, очищено 1443 водопропускных сооружения, — поделились в ведомстве.

    Спасателям, полицейским и представителям МИО активно помогают курсанты и офицеры Академии гражданской защиты имени Малика Габдуллина и волонтеры.

    — Своевременно эвакуировано более 18 тысячи голов домашнего скота, что позволило не допустить падеж в паводковый период. На сегодня 2331 эвакуированный житель уже вернулся домой, — резюмировали в ведомстве.

    Теги:
    ДЧС Эвакуация Паводки Акмолинская область
    Оксана Матасова
    Автор
    Оксана Матасова
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