Более двух тысяч эвакуированных акмолинцев вернулись в свои дома

На сегодня более двух тысяч эвакуированных акмолинцев уже вернулись в свои дома. О паводковой обстановке в Акмолинской области рассказали в пресс-службе ДЧС региона, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как было озвучено, продолжаются все необходимые противопаводковые мероприятия, направленные на недопущение подтопления населенных пунктов и минимизацию ущерба населению.

— В настоящее время паводок на территории области проходит в стабильно-напряженном режиме. Для защиты населенных пунктов возведены и укреплены обвалования протяженностью 44 тысяч метров, откачено более 3 млн кубов воды, уложено более 300 тысяч мешкотары с инертным материалом, расчищено и углублено более 85 км каналов и арыков, очищено 1443 водопропускных сооружения, — поделились в ведомстве.

Спасателям, полицейским и представителям МИО активно помогают курсанты и офицеры Академии гражданской защиты имени Малика Габдуллина и волонтеры.