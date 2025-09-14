Противники миграции и антифашисты: в Лондоне проходят митинги

По последним данным, 25 человек были задержаны за нападения на полицию и беспорядки во время многотысячного марша в субботу по улицам Лондона. Манифестация была организована ультраправым активистом Томми Робинсоном, который выступает против бесконтрольной миграции и бездействия властей.

Робинсон, чье настоящее имя Стивен Яксли-Леннон и который известен своими националистическими и антимигрантскими взглядами, назвал марш демонстрацией в защиту свободы слова, а также британского наследия и культуры.

По оценкам полиции, митинг «Объединенное королевство» собрал от 110 000 до 150 000 человек. Другие источники, в том числе организаторы, назвают большую цифру. В контрпротесте «Марш против фашизма», организованный ультралевой организацией Stand Up to Racism, собрал около 5 000 участников.

Officers have cleared the group of Unite the Kingdom protesters who had blocked the north end of Whitehall, creating a safe route for the Stand Up To Racism protesters to leave Whitehall.



The northern end of Whitehall is now empty. pic.twitter.com/4XbOcCcBIb — Metropolitan Police (@metpoliceuk) September 13, 2025

Более 1000 полицейских патрулировали демонстрации, а буферная зона была направлена на предотвращение столкновений между двумя сторонами. Именно эти стражи правопорядка и стали объектом агрессии. Всего пострадали 26 полицейских.

По заявлению помощника комиссара полиции метрополии Мэтта Твиста, протест, первоначально мирный, перерос в насилие, и именно протестующие «Объединим королевство» атаковали полицейских. Также они бросали предметы в участников противоположного митинга и пытались прорваться через барьеры, установленные для разделения групп. По словам полицейских, им пришлось применить силу, чтобы не допустить прорыва заграждения, сдерживающего толпу.

Новый глава МВД Шабана Махмуд пообещала, что будут найдены все нарушители и привлечены к ответственности — многие уже идентифицированы.

Некоторые сторонники Робинсона держали в руках таблички с надписями «Остановите лодки», «Отправьте их домой» и «Хватит, спасите наших детей». Многие также несли красно-белый флаг Англии и «Юнион Джек» — государственный флаг Соединенного Королевства — и скандировали: «Мы хотим вернуть нашу страну».

На контрпротесте люди держали таблички с надписями «беженцы приветствуются» и «разгроми ультраправых» и кричали: «Встань, дай отпор».

Марши проходят в то время, когда в Великобритании на разном уровне обсуждаются вопросы нелегальной миграции.

По сообщениям британских СМИ, Томми Робинсон транслировал митинг в прямом эфире на X, и в субботу днем его аудитория достигла 2,9 млн зрителей. Сюрпризом стало появление владельца сервиса Илона Маска.

Неожиданно появивишись перед зрителями по видеосвязи, технологический миллиардер призвал к «смене правительства» в Великобритании.