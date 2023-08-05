Проспект Сейфуллина в Алматы перекроют на ремонт

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы начинается средний ремонт проезжей части на проспекте Сейфуллина от Рыскулова до железнодорожного вокзала Алматы-1. Работы планируют завершить до конца августа, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Так, с 23:00 4 августа до 07:00 6 августа будут проводиться работы по укладке полимерного асфальтобетонного покрытия с полным перекрытием движения по проспекту Сейфуллина на участке от кольца железнодорожного вокзала Алматы-1 до улицы Жумабаева.
Объезд закрытого участка будет осуществлен через улицы Акан Серы, Зорге, Осипенко, Ержанова, Жансугурова, Жумабаева и прилегающие улицы.
Проезд к пересекаемым улицам предлагается по следующим улицам:
- улица Тынышбаева – объезд через Осипенко, Кунгурская, Шолохова, Сауранбаева;
- улица Пугачева – объезд через Шолохова, Осипенко, Чехова;
- улица Спартака – доступ на участок от Сейфуллина до Сауранбаева будет ограничен;
- улица Молдагалиева – объезд через Шолохова, Толстого, Чехова;
- улица Чернышевского – объезд через Шолохова, Толстого, Чехова;
- улица Аймауытова – объезд через Шолохова, Толстого, Чехова;
- улица Физкультурная – объезд через Шолохова, Чехова;
- улица Майбороды – объезд через Акан Серы;
- ЖК «Теремки» – объезд через Кассина, Жумабаева;
- улица Палладина – объезд через Кассина, Жумабаева;
- улица Ровенского – объезд через Кассина, Бехтерева, Жумабаева;
- улица Каракумская – объезд через Бехтерева, Жумабаева;
- улица Шереметьева – объезд через Акан Серы;
- улица Никольской – объезд через Кассина, Жумабаева;
- улица Кипренского – объезд через Кассина, Жумабаева;
- улица Вятская – объезд через Акан Серы;
- улица Усачева – объезд через Бехтерева, Жумабаева.
Сквозное движение транспорта по улицам Жумабаева, Шолохова будет доступно.
Проезд до железнодорожного вокзала Алматы-1 будет организован по улицам Акан Серы, Суюнбая, Шолохова, Зорге, Ержанова, Осипенко.
Во избежание дорожно-транспортных происшествий и организации дорожного движения на вышеуказанном участке улиц будут задействованы 4 экипажа полка патрульной полиции.
Также в связи с ограничением движения 5 августа временно будут изменены схемы движения следующих маршрутов:
№30 – в южном направлении – улица Акан Серы – проспект Сейфуллина далее по схеме; в северном направлении – проспект Сейфуллина – улица Акан Серы далее по схеме;
№33 – в восточном направлении – улицы Жумабаева – Жансугурова – Ержанова – Осипенко – Рихарда Зорге – далее по схеме; в западном направлении – улицы Рихарда зорге – Осипенко – Ержанова – Жансугурова – Жумабаева – далее по схеме;
№85 – в восточном направлении – улицы Жумабаева – Жансугурова – Ержанова – Осипенко – Рихарда Зорге – далее по схеме; в западном направлении – улицы Рихарда зорге – Осипенко – Ержанова – Жансугурова – Жумабаева – далее по схеме;
№102 – в восточном направлении – улицы Жумабаева – Жансугурова – Ержанова – Осипенко – Рихарда Зорге – разворот на кольце до КП «Алматы 1»; в западном направлении – начало с КП «Алматы 1» - улицы Рихарда зорге – Осипенко – Ержанова – Жансугурова – Жумабаева – далее по схеме;
№106 – в восточном направлении – улицы Жумабаева – Акан Серы – Шолохова – далее по схеме; в западном направлении – улицы Шолохова – Акан Серы – Жумабаева – далее по схеме;
№2 – в северном направлении – улицы Рихарда Зорге – «КП Алматы 1»; в южном направлении – начало движения с «КП Алматы 1» - разворот по кольцу – улицы Рихарда Зорге – Шолохова – далее по схеме;
№18 – в северном направлении – проспект Сейфуллина – улицы Жумабаева – Жансугурова – Бурундайская – далее по схеме; в южном направлении – улицы Бурундайская – Жансугурова – проспект Рыскулова разворот на кольце – проспект Сейфуллина – далее по схеме;
№33 – в северном направлении – улицы Жумабаева – Акан Серы – Рихарда Зорге – разворот на кольце – улицы Рихарда Зоге – Шолохова – далее по схеме; в южном направлении – улицы Шолохова – Рихарда Зорге – разворот на кольце – улицы Рихарда Зорге – Акан Серы - Жумабаева – далее по схеме;
№34 – в северном направлении – проспект Сейфуллина – улицы Жумабаева – Жансугурова – Ержанова – Осипенко – разворот на кольце до «КП Алматы 1»; в южном направлении – начало с «КП Алматы 1» - разворот на кольце – улицы Рихарда Зорге – Акан Серы – Жумабаева – проспект Сейфуллина – далее по схеме;
№36 – в северном направлении – улицы Шолохова – Рихарда Зорге – до «КП Алматы 1»; в южном направлении – начало с «КП Алматы 1» разворот на кольце – улицы Рихарда Зорге – Шолохова – далее по схеме;
№41 – в заападном направлении – улицы Рихарда Зорге – Осипенко – Ержанова – Жансугурова – далее по схеме; в восточном направлении – улицы Жансугурова – Ержанова – Осипенко – Рихарда Зорге – далее по схеме;
№72 – в северном направлении – проспект Сейфуллина – улицы Жумабаева – Жансугурова – Ержанова – Осипенко – разворот на кольце до «КП Алматы 1»; в южном направлении – начало с «КП Алматы 1» - разворот на кольце – улицы Рихарда зорге – Акан Серы – Жумабаева – проспект Сейфуллина – далее по схеме;
№217 – в западном направлении – улицы Шолохова – Рихарда Зорге – до «КП Алматы 1»; в восточном направлении – начало «КП Алматы 1» - разворот на кольце – улицы Рихарда Зорге – Шолохова – далее по схеме;
№214 – в восточном направлении – улицы Ержанова – Осипенко – разворот на кольце «КП Алматы 1»; в западном направлении – начало с «КП Алматы 1» - улицы Осипенко – Ержанова – далее по схеме;
№215 – в восточном направлении – улицы Ержанова – Осипенко – Рихарда Зорге – Шолохова – далее по схеме; в западном направлении – улицы Рихарда Зорге – Осипенко – Ержанова – далее по схеме;
№227 – в восточном направлении – улицы Ержанова – Осипенко – разворот на кольце до «КП Алматы 1»; в западном направлении – начало с «КП Алматы 1» - улицы Осипенко – Ержанова – далее по схеме;
№ТП17 – в северном направлении – проспект Сейфуллина – разворот на проспект Рыскулова – до КП «Сейфуллина/Рыскулова»; в южном направлении – начало с КП «Сейфуллина /Рыскулова юг» - проспект Сейфуллина – далее по схеме.