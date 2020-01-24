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Проспект Кабанбай-батыра в столице расширят до 8 полос

24 Января 2020 14:50
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Проспект Кабанбай-батыра в столице расширят до 8 полос

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов рассказал о строительстве ливневых канализаций, дорог и мостов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«По улицам Уалиханова и Бараева работы уже начались, по Момышулы в районе Дворца школьников также начато строительство. По проспектам Туран и Улы дала будет проведено переустройство коллекторов и очистных сооружений. По всем трем участкам завершение проектов планируется в следующем году», - сказал Алтай Кульгинов на расширенном заседании Правительства РК.

«В прошлом году завершили строительство двух очистных сооружений, в текущем году работы проводятся на шести объектах, три из которых планируем завершить в этом году», - добавил аким.

А. Кульгинов также рассказал о развитии дорожной инфраструктуры.

«По Вашему поручению по разгрузке дорожно-транспортных сетей начат ряд важных проектов. Правительство поддержало расширение проспекта Кабанбай батыра до 8 полос, строительство транспортной развязки на пересечении Коргальджинского шоссе и проспектов Кабанбай батыра и Туран. Всего по городу планируется построить в этом году и отремонтировать 100 км дорог. Также планируется завершить строительство двух мостов по проспекту Улы дала через реку Есиль и через канал Нурай Есиль. По Вашему поручению начнется строительство нового вантового моста по проспекту Тауельсиздик через реку Есиль. Строительство трех данных мостов и дорог значительно разгрузит транспортную инфраструктуру города», - заключил аким, обращаясь к Президенту РК К. Токаеву.


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Ключевые слова: Президент Казахстана, Нур-Султан, Строительство, Расширенное заседание Правительства с участием Президента РК (2020 год),
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Азамат Сыздыкбаев

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