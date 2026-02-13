Проспект аль-Фараби в Алматы частично перекроют из-за забега

Оргкомитет предупреждает жителей и гостей города о временных ограничениях движения транспорта в день проведения мероприятия.

Старт будет дан у бизнес-центра «Нурлы-Тау». Маршрут пройдет по проспекту аль-Фараби до проспекта Гагарина с разворотом и возвращением к месту старта. Для участников предусмотрены три дистанции — 10 км, 7 км скандинавская ходьба и 3 км детский забег.

Фото: оргкомитет WinterRun

В связи с проведением забега 15 февраля движение транспорта будет частично ограничено:

с 04:00 до 12:00 перекроют участок улицы Ю. Померанцева — от проспекта аль-Фараби до улицы Ганди;

с 08:00 до 10:45 будет закрыта северная сторона проспекта аль-Фараби — от бульвара Мендикулова (въезд в тоннель) до проспекта Серкебаева.

Южная сторона проспекта аль-Фараби останется открытой для движения. Альтернативный проезд в восточном направлении будет организован по улице Тимирязева.

Ограничения введены для обеспечения безопасности участников забега и горожан.

Отметим, что в двух регионах Казахстана введено ограничение движения для всех видов автотранспорта из-за непогоды.