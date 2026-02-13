Проспект аль-Фараби в Алматы частично перекроют из-за забега
15 февраля в Алматы состоится городской забег WinterRun-2026, в котором примут участие около 2 500 человек, передает агентство Kazinform.
Оргкомитет предупреждает жителей и гостей города о временных ограничениях движения транспорта в день проведения мероприятия.
Старт будет дан у бизнес-центра «Нурлы-Тау». Маршрут пройдет по проспекту аль-Фараби до проспекта Гагарина с разворотом и возвращением к месту старта. Для участников предусмотрены три дистанции — 10 км, 7 км скандинавская ходьба и 3 км детский забег.
В связи с проведением забега 15 февраля движение транспорта будет частично ограничено:
- с 04:00 до 12:00 перекроют участок улицы Ю. Померанцева — от проспекта аль-Фараби до улицы Ганди;
- с 08:00 до 10:45 будет закрыта северная сторона проспекта аль-Фараби — от бульвара Мендикулова (въезд в тоннель) до проспекта Серкебаева.
Южная сторона проспекта аль-Фараби останется открытой для движения. Альтернативный проезд в восточном направлении будет организован по улице Тимирязева.
Ограничения введены для обеспечения безопасности участников забега и горожан.
Отметим, что в двух регионах Казахстана введено ограничение движения для всех видов автотранспорта из-за непогоды.