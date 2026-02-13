РУ
телерадиокомплекс президента РК
    00:13, 13 Февраль 2026 | GMT +5

    Проспект аль-Фараби в Алматы частично перекроют из-за забега

    15 февраля в Алматы состоится городской забег WinterRun-2026, в котором примут участие около 2 500 человек, передает агентство Kazinform.

    забег, Алматы, бегуны
    Фото: оргкомитет WinterRun

    Оргкомитет предупреждает жителей и гостей города о временных ограничениях движения транспорта в день проведения мероприятия.

    Старт будет дан у бизнес-центра «Нурлы-Тау». Маршрут пройдет по проспекту аль-Фараби до проспекта Гагарина с разворотом и возвращением к месту старта. Для участников предусмотрены три дистанции — 10 км, 7 км скандинавская ходьба и 3 км детский забег.

    забег, Алматы, схема
    Фото: оргкомитет WinterRun

    В связи с проведением забега 15 февраля движение транспорта будет частично ограничено:

    • с 04:00 до 12:00 перекроют участок улицы Ю. Померанцева — от проспекта аль-Фараби до улицы Ганди;
    • с 08:00 до 10:45 будет закрыта северная сторона проспекта аль-Фараби — от бульвара Мендикулова (въезд в тоннель) до проспекта Серкебаева.

    Южная сторона проспекта аль-Фараби останется открытой для движения. Альтернативный проезд в восточном направлении будет организован по улице Тимирязева.

    Ограничения введены для обеспечения безопасности участников забега и горожан.

    Отметим, что в двух регионах Казахстана введено ограничение движения для всех видов автотранспорта из-за непогоды.

    Теги:
    Дороги Спорт Марафон Общество Алматы
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
