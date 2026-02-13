Дороги из-за непогоды закрыли в Жамбылской и Алматинской областях

12 февраля в связи с ухудшением погодных условий введено временное ограничение движения для всех видов автотранспорта на следующих автодорогах:

Алматинская область

на участке автодороги «Граница РФ — Мартук — Актобе — Карабутак — Кызылорда — Шымкент — Тараз — Кордай — Алматы — Хоргос — граница КНР» км. 59-143 (с.Жанакурылыс — гр. Жамбылской обл.);

на участке автодороги «Астана — Караганды — Алматы» км. 2436-2295 (уч. село Аксай — село Каншенгель).

Жамбылская область