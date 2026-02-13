РУ
    19:01, 12 Февраль 2026 | GMT +5

    Дороги из-за непогоды закрыли в Жамбылской и Алматинской областях

    В двух регионах Казахстана введено ограничение движения для всех видов автотранспорта из-за непогоды, передает агентство Kazinform.

    Фото: Дарья Аверченко /Kazinform

    12 февраля в связи с ухудшением погодных условий введено временное ограничение движения для всех видов автотранспорта на следующих автодорогах:

    Алматинская область

    • на участке автодороги «Граница РФ — Мартук — Актобе — Карабутак — Кызылорда — Шымкент — Тараз — Кордай — Алматы — Хоргос — граница КНР» км. 59-143 (с.Жанакурылыс — гр. Жамбылской обл.);
    • на участке автодороги «Астана — Караганды — Алматы» км. 2436-2295 (уч. село Аксай — село Каншенгель).

    Жамбылская область

    • на участке автодороги «Граница РФ — Мартук — Актобе — Карабутак — Кызылорда — Шымкент — Тараз — Кордай — Алматы — Хоргос — граница КНР» км. 143-214 (уч. гр. Алматинской обл. — с. Кордай).
    • на участке автодороги «Мерке — Шу — Бурылбайтал» км. 156-268 (уч. с. Бирлик — с. Бурылбайтал).
    Теги:
    КазАвтоЖол Трассы Жамбылская область Алматинская область Закрытие дорог
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
