Промышленный центр Алматы: как развивается индустриальная зона

В этой части города для бизнеса создана вся необходимая инфраструктура, а предприятия выпускают широкий спектр готовой продукции — от строительных материалов до промышленных и бытовых товаров. Успешно работающая сегодня индустриальная зона была создана в 2012 году по решению акимата города в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса — 2020».

В 2015 году АО «Социально-предпринимательская корпорация «Алматы» создало управляющую компанию ТОО «Индустриальная зона Алматы». А после принятия 3 апреля 2019 года Закона «О специальных экономических и индустриальных зонах» компания получила статус управляющей государственной индустриальной зоны регионального значения сроком на 49 лет.

Позднее, постановлением акимата от 9 марта 2023 года индустриальной зоне в Алатауском районе был присвоен статус республиканского значения.

Как будет расширяться ее территория

В ближайшие годы территория индустриальной зоны Алматы продолжит расширяться. В частности, до декабря 2028 года планируется изъять для государственных нужд 37 земельных участков в микрорайоне Алгабас Алатауского района.

Как сообщила заместитель председателя правления АО «СПК «Алматы» Наталья Ливинская, первоначальная площадь индустриальной зоны составляла 490 гектаров. Из них 164 га были предназначены под инфраструктуру, 326 га — под инвестиционные проекты. С тех пор зона уже расширялась, а в 2024 году к ней дополнительно было присоединено еще 195 гектаров.

— В 2029–2030 годах планируется дополнительно выделить для индустриальной зоны еще 400 гектаров. В настоящее время инфраструктура включает электрические сети, улично-дорожную сеть, водоснабжение и водоотведение, железнодорожную станцию, газоснабжение, оптоволоконные линии связи и ливневую канализацию, — отметила Наталья Ливинская.

Инвестиционные проекты и заявки

По ее словам, ежегодно в индустриальную зону поступает около 120 заявок на реализацию инвестиционных проектов. Всего за 2021–2026 годы подано 478 заявок: 2021 год — 45 заявок; 2022 год — 68 заявок; 2023 год — 104 заявки; 2024 год — 119 заявок; 2025 год — 116 заявок; 2026 год (по состоянию на 15 марта) — 26 заявок.

Все процедуры подачи и рассмотрения заявок осуществляются в соответствии с действующим законодательством и подробно описаны на официальном сайте индустриальной зоны.

Какие продукты производятся

Сегодня в индустриальной зоне города реализуется 147 инвестиционных проектов. Из них 57 предприятий уже запущены, где создано 9 674 рабочих места. Общий объем инвестиций составляет 884 млрд тенге.

На территории индустриальной зоны производятся автомобили, отопительные блоки и узлы, наружные термопанели, газоблоки, товарный бетон, фиброцементные и ПВХ-панели, радиаторы отопления, стеклопакеты, электрические ворота и двери, бытовая химия, косметическая продукция, лакокрасочные материалы, кабельная продукция, одноразовая бумажная посуда, полипропиленовые трубы для нефтяной отрасли, колбасные изделия и многое другое.

— В 2026 году планируется запустить еще восемь инвестиционных проектов на общую сумму 10,3 млрд тенге. Это позволит создать 596 новых рабочих мест, — подчеркнула Наталья Ливинская.

Она также отметила, что предприятия — участники индустриальной зоны уплачивают все виды налогов. Закон не предусматривает для них налоговых льгот. С 2016 по 2025 годы инвесторы выплатили 95,9 млрд тенге налогов.

Недавно аким Алматы Дархан Сатбалды на встрече с Президентом РК отметил устойчивую положительную динамику экономики мегаполиса. По его словам, инвестиционный портфель города уже превышает 2,8 трлн тенге. Тогда отмечалось, что индустриальная зона «Алматы» и СЭЗ «Алатау» практически полностью заполнены, и сейчас ведется их расширение, чтобы привлечь новые инвестиционные проекты.

Ранее сообщалось, что 15 новых индустриальных зон для инвесторов появятся в Алматинской области.