РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:26, 31 Октябрь 2025 | GMT +5

    Промышленный гигант в ВКО оштрафован за слив сточных вод и отходов

    В городах Риддер и Алтай в Восточном Казахстане экологи выявили нарушения на объектах компании «Казцинк» — сточные воды и отходы растекались за пределы промплощадок, передает корреспондент агентства Kazinform.

    о
    Фото: pixabay

    По данным департамента экологии по ВКО, внеплановые проверки проводились с 19 сентября по 22 октября на четырех производственных площадках предприятия.

    — В ходе проверок на риддерском горно-обогатительном комбинате и Тишинском руднике установлено несоблюдение условий экологических разрешений при укреплении дамбы хвостохранилища и кальматации пустот. Зафиксировано растекание хвостов по склону дамбы с последующим стеканием на рельеф местности. Кроме того, выявлены несанкционированные сбросы сточных вод в водные объекты, — сообщили в департаменте.

    В Алтае экологи обнаружили, что вдоль технологических дорог отсутствует обваловка, из-за чего сточные воды стекали в окружающую среду. Также специалисты зафиксировали отсутствие пылеподавляющих мероприятий.

    По итогам проверок департамент экологии выдал предписание об устранении нарушений и наложил административные штрафы в соответствии с действующим законодательством.

    — Работа по выявлению, предупреждению и пресечению экологических правонарушений продолжается. Особое внимание уделяется предприятиям, деятельность которых оказывает негативное воздействие на окружающую среду региона, — подчеркнули в департаменте.

    Ранее сообщалось, что крупные предприятия Атырауской области выплатят более 2 млрд тенге штрафов за вред экологии.

    Теги:
    ВКО Восточно-Казахстанская область Штрафы Нарушения Промышленность Экология
    Нелли Нигматуллина
    Нелли Нигматуллина
    Автор
    Сейчас читают