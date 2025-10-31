Промышленный гигант в ВКО оштрафован за слив сточных вод и отходов

По данным департамента экологии по ВКО, внеплановые проверки проводились с 19 сентября по 22 октября на четырех производственных площадках предприятия.

— В ходе проверок на риддерском горно-обогатительном комбинате и Тишинском руднике установлено несоблюдение условий экологических разрешений при укреплении дамбы хвостохранилища и кальматации пустот. Зафиксировано растекание хвостов по склону дамбы с последующим стеканием на рельеф местности. Кроме того, выявлены несанкционированные сбросы сточных вод в водные объекты, — сообщили в департаменте.

В Алтае экологи обнаружили, что вдоль технологических дорог отсутствует обваловка, из-за чего сточные воды стекали в окружающую среду. Также специалисты зафиксировали отсутствие пылеподавляющих мероприятий.

По итогам проверок департамент экологии выдал предписание об устранении нарушений и наложил административные штрафы в соответствии с действующим законодательством.

— Работа по выявлению, предупреждению и пресечению экологических правонарушений продолжается. Особое внимание уделяется предприятиям, деятельность которых оказывает негативное воздействие на окружающую среду региона, — подчеркнули в департаменте.

Ранее сообщалось, что крупные предприятия Атырауской области выплатят более 2 млрд тенге штрафов за вред экологии.