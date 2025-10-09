2,3 млрд тенге штрафов за вред экологии заплатят крупные предприятия Атырау

Согласно информации, предоставленной управлением, в период с января по август 2025 года на территории региона было проведено 21 контрольное мероприятие по соблюдению экологических норм. Из них 7 были профилактическими проверками, 13 — внеплановыми, и 1 проверка — на предмет соответствия.

— В ходе контрольных мероприятий было выявлено 52 нарушения. По их итогам выдано 19 предписаний, все из которых были исполнены. Общая сумма наложенных штрафов превысила 2 миллиарда 360 миллионов тенге. По выявленным нарушениям возбуждено 121 административное дело, — сообщили в управлении.

Как отметили представители ведомства, установлено, что ряд крупных предприятий региона оказывает негативное воздействие на окружающую среду.

— ТОО «ANACO» привлекли к административной ответственности и оштрафовали на сумму 897 миллионов тенге за осуществление выбросов без получения экологического разрешения. Компания обжаловала это решение в судебном порядке, однако суд оставил штраф в силе, и он подлежит взысканию, — уточнили в управлении.

Также к административной ответственности были привлечены другие предприятия. ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод» оштрафовано на 28 миллионов тенге за превышение нормативов по выбросам загрязняющих веществ. ТОО «Потенциал Ойл» должно выплатить штраф в размере 7,2 миллиона тенге, а ТОО «Petrocraft» — 1 миллиард 250 миллионов тенге.

— По всем случаям нарушений виновные лица были привлечены к административной ответственности. По отдельным делам штрафы находятся на стадии взыскания. Экологический контроль и мониторинг состояния окружающей среды в регионе будут продолжаться на регулярной и системной основе, — подчеркнули в управлении природных ресурсов и регулирования природопользования.

Ранее мы сообщали о том, что были определены объекты, оказывающие наибольшее воздействие на экологическую обстановку в Атырауской области.