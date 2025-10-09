2,3 млрд тенге штрафов за вред экологии заплатят крупные предприятия Атырау
По фактам нарушений экологического законодательства ряду крупных предприятий были назначены штрафы на общую сумму свыше 2,3 млрд тенге. Об этом говорится в официальном ответе управления природных ресурсов и регулирования природопользования Атырауской области на запрос агентства Kazinform.
Согласно информации, предоставленной управлением, в период с января по август 2025 года на территории региона было проведено 21 контрольное мероприятие по соблюдению экологических норм. Из них 7 были профилактическими проверками, 13 — внеплановыми, и 1 проверка — на предмет соответствия.
— В ходе контрольных мероприятий было выявлено 52 нарушения. По их итогам выдано 19 предписаний, все из которых были исполнены. Общая сумма наложенных штрафов превысила 2 миллиарда 360 миллионов тенге. По выявленным нарушениям возбуждено 121 административное дело, — сообщили в управлении.
Как отметили представители ведомства, установлено, что ряд крупных предприятий региона оказывает негативное воздействие на окружающую среду.
— ТОО «ANACO» привлекли к административной ответственности и оштрафовали на сумму 897 миллионов тенге за осуществление выбросов без получения экологического разрешения. Компания обжаловала это решение в судебном порядке, однако суд оставил штраф в силе, и он подлежит взысканию, — уточнили в управлении.
Также к административной ответственности были привлечены другие предприятия. ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод» оштрафовано на 28 миллионов тенге за превышение нормативов по выбросам загрязняющих веществ. ТОО «Потенциал Ойл» должно выплатить штраф в размере 7,2 миллиона тенге, а ТОО «Petrocraft» — 1 миллиард 250 миллионов тенге.
— По всем случаям нарушений виновные лица были привлечены к административной ответственности. По отдельным делам штрафы находятся на стадии взыскания. Экологический контроль и мониторинг состояния окружающей среды в регионе будут продолжаться на регулярной и системной основе, — подчеркнули в управлении природных ресурсов и регулирования природопользования.
