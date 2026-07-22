Проливные дожди в Пакистане унесли жизни 13 человек, десятки пострадали

Проливные муссонные дожди в Пакистане привели к гибели 13 человек и десяткам пострадавших, вызвав обрушения зданий, затопления и угрозу новых стихийных бедствий, передает Kazinform со ссылкой на Anadolu .

По данным издания в Пакистане за последние сутки в результате проливных дождей погибли 13 человек, еще 37 получили травмы.

Представитель аварийно-спасательной службы Пенджаба (Rescue 1122) Мухаммед Фарук сообщил, что восемь человек погибли и 37 пострадали из-за происшествий, связанных с непогодой, включая обрушение конструкций и подтопления.

По данным местных СМИ, в районе Южный Вазиристан провинции Хайбер-Пахтунхва сильные дожди стали причиной обрушения крыши жилого дома, где погибли четыре члена одной семьи. Еще один человек погиб из-за последствий непогоды в провинции Гуджарат.

Национальное управление по ликвидации последствий стихийных бедствий Пакистана объявило предупреждение о возможных внезапных наводнениях и оползнях на всей территории страны с 21 по 24 июля.

Муссонные дожди, которые приходят в Южную Азию с июня по сентябрь, ежегодно приводят к масштабным стихийным бедствиям и чрезвычайным происшествиям в странах региона, прежде всего в Индии и Пакистане.

Ранее ДЧС предупредил о риске повторного смерча в Павлодарской области. на Филиппинах тайфун «Бави» унес 18 жизней.