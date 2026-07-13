Тайфун «Бави» унес 18 жизней на Филиппинах

На Филиппинах число погибших в результате удара тайфуна «Бави» и вызванного им сильного муссона возросло до 18 человек. Еще 12 местных жителей числятся пропавшими без вести, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Пекине со ссылкой на Xinhua .

По данным Управления гражданской обороны Филиппин, большинство людей стали жертвами оползней или утонули. В общей сложности удар стихии затронул около 562 тысяч человек по всей стране.

Филиппинское управление атмосферных, геофизических и астрономических служб сообщило, что «Бави» спровоцировал усиление юго-западного муссона. В ряде регионов продолжатся проливные дожди, что сохраняет высокую угрозу наводнений и схода селей.

В пострадавших районах мобилизованы поисково-спасательные бригады, ведутся работы по ликвидации последствий бедствия. Береговая охрана Филиппин также информирует о сотнях пассажиров, заблокированных в морских портах из-за штормовых условий.

Ранее сообщалось, что тревогу на юге Японии объявили из-за тайфуна: десятки людей получили травмы.