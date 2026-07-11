Тревогу на юге Японии объявили из-за тайфуна: десятки людей получили травмы

Мощный тайфун «Бави» обрушился на японскую Окинаву: 12 человек пострадали, отменены сотни рейсов, власти предупреждают об угрозе наводнений и оползней, передает Kazinform со ссылкой на ТАСС .

В основном люди получили ушибы из-за ударов летящими предметами или были сбиты с ног ураганным ветром. Две туристки на курортном острове Мияко были унесены волнами, однако смогли выбраться на берег, получив травмы.

Скорость ветра в районе тайфуна превышает 40 м/с, а в некоторых местах порывы достигают 55 м/с. Такой силы ветер способен перевернуть легковой автомобиль. Сейчас «Бави» движется на северо-запад в направлении побережья Китая со скоростью около 25 км/ч.

Шторм сопровождается сильными дождями. По прогнозам, к утру 12 июля за сутки в регионе может выпасть до 250 мм осадков. Японские власти предупреждают жителей об опасности подтоплений и возможных оползней.

Из-за непогоды в аэропортах главного острова Окинава и соседних островов отменили 220 авиарейсов. На Мияко возникли перебои с электроснабжением, перестали работать часть уличных светофоров. Также полностью остановлено движение паромов и морских судов.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.

Напомним, лесной пожар «Саммит» в округе Лос-Анджелес за сутки охватил около 650 гектаров, вынудив власти объявить эвакуацию жителей нескольких районов.