Лесной пожар в Калифорнии охватил 650 гектаров: объявлена эвакуация

Лесной пожар «Саммит» в округе Лос-Анджелес за сутки охватил около 650 гектаров, вынудив власти объявить эвакуацию жителей нескольких районов, передает Kazinform со ссылкой на ТАСС .

Лесной пожар «Саммит», вспыхнувший 10 июля в округе Лос-Анджелес, распространился на площадь около 650 гектаров. По данным пожарной службы Калифорнии, причины возгорания пока остаются неизвестными.

Из-за быстрого распространения огня власти распорядились провести обязательную эвакуацию жителей нескольких районов. О жертвах пока не сообщалось, местное отделение телеканала Fox News со ссылкой на очевидцев сообщает, что пламя затронуло некоторые постройки.

В начале 2025 года Лос-Анджелес уже пережил одну из самых разрушительных серий лесных пожаров в своей истории. Тогда пожары «Итон» и «Палисейдс» уничтожили более 12 тысяч зданий, включая дома известных людей. По официальным данным, непосредственно в результате стихии погибли около 30 человек, однако с учетом последствий, связанных с ухудшением здоровья и другими косвенными причинами, число жертв оценивалось примерно в 440 человек.

Ранее сообщалось, что в Китае завершили спасательную операцию после пожара на фабрике.