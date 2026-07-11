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    Лесной пожар в Калифорнии охватил 650 гектаров: объявлена эвакуация

    Лесной пожар «Саммит» в округе Лос-Анджелес за сутки охватил около 650 гектаров, вынудив власти объявить эвакуацию жителей нескольких районов, передает Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    лесной пожар
    Фото: freepik.com

    Лесной пожар «Саммит», вспыхнувший 10 июля в округе Лос-Анджелес, распространился на площадь около 650 гектаров. По данным пожарной службы Калифорнии, причины возгорания пока остаются неизвестными.

    Из-за быстрого распространения огня власти распорядились провести обязательную эвакуацию жителей нескольких районов. О жертвах пока не сообщалось, местное отделение телеканала Fox News со ссылкой на очевидцев сообщает, что пламя затронуло некоторые постройки.

    В начале 2025 года Лос-Анджелес уже пережил одну из самых разрушительных серий лесных пожаров в своей истории. Тогда пожары «Итон» и «Палисейдс» уничтожили более 12 тысяч зданий, включая дома известных людей. По официальным данным, непосредственно в результате стихии погибли около 30 человек, однако с учетом последствий, связанных с ухудшением здоровья и другими косвенными причинами, число жертв оценивалось примерно в 440 человек.

    Ранее сообщалось, что в Китае завершили спасательную операцию после пожара на фабрике.

    Америка Местные органы власти ТАСС Эвакуация Лесные пожары Мировые новости
    Тамирис Әбділдина
    Тамирис Әбділдина
    Автор