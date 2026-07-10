KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:
    Национальный курултай Национальный курултай
    Национальный курултай

    Спасательную операцию после пожара на фабрике завершили в Китае

    Поисково-спасательная операция после пожара на обувной фабрике в городе Цзиньцзян на востоке Китая в основном завершена, передает Kazinform со ссылкой на Синьхуа

    Спасательную операцию после пожара на фабрике завершили в Китае
    Фото: Синьхуа

    По данным издания, поисково-спасательные операции в основном были завершены в пятницу после пожара, произошедшего в четверг на обувной фабрике в городе Цзиньцзян /пров. Фуцзянь, Восточный Китай/. В результате инцидента погибли 28 человек, сообщили местные власти.

    Пожар вспыхнул 9 июля на фабрике компании Huiteng Shoes Co., Ltd. в деревне Цзянтоу поселка Чэньдай. В момент возгорания на предприятии находились 237 рабочих и два сотрудника из службы доставки.

    В общей сложности было эвакуировано 213 человек, однако двое из них позже скончались в больнице, несмотря на усилия врачей. 

    Ранее сообщалось, 28 человек погибли из-за пожара на обувной фабрике в Китае.

    Пожар Синьхуа Пропавшие Китай Происшествия Мировые новости
    Тамирис Әбділдина
    Тамирис Әбділдина
    Автор