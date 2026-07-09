В Китае 28 человек погибли из-за пожара на обувной фабрике

В провинции Фуцзянь на востоке Китая произошел крупный пожар на обувной фабрике, унесший жизни 28 человек, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Пекине со ссылкой на Xinhua .

Пожар вспыхнул в четверг в 12:04 на фабрике в деревне Цзянтоу поселка Чэньдай, административно подчиненного городу Цзиньцзян. Изначально сообщалось, что несколько человек оказались заблокированными или пропали без вести.

Позже Председатель КНР Си Цзиньпин призвал приложить все усилия для проведения поисково-спасательных работ, выявления причин возникновения пожара и строгого привлечения виновных к ответственности.

На месте ЧП работают 183 спасателя и 35 единиц техники. Министерство по ЧС и Государственное пожарно-спасательное управление направили в регион совместную рабочую группу.

Ранее сообщалось, что шесть человек погибли при пожаре в жилом доме в Китае.